«Слепая» 60 серия: Случайная находка может навредить судьбе

Новая история сериала «Слепая» о находке, которая чуть не разрушила жизнь молодой девушки. Почему не стоит присваивать найденные вещи — знает бабушка Люба. Больше узнайте в материале.

24-летняя Снежана работает в социологической службе. Однажды, проводя опросы, она познакомилась с загадочным юношей. Однако выяснилось, что он повесился полгода назад. Когда девушка поняла, что разговаривала с призраком, то очень испугалась. Всю ночь ей снились ужасы и мерещился дух покойного Артура. Ей было жутко и страшно от того, что происходит. Поэтому утром Снежана поехала к бабушке Любе, надеясь, что она поможет во всем разобраться.

«Дух этого парня появился не просто так. Это произошло из-за подарка. Его подарок… Пока между вами эта связь, душа умершего парня не оставит тебя в покое. Прочная связь… », — посоветовала бабушка и сказала, что подарок необходимо вернуть.

Снежана очень боялась снова увидеть призрака. Однако по совету бабушки все же поехала к дому, где жил дух Артура. Но, увидев, что калитка закрыта, так и не решилась войти в чужой дом. Прошло два дня, в жизни Снежаны не происходило ничего особенного, и она решила просто забыть о той истории с призраком, как о страшном сне. Но однажды вечером увидела его в зеркале. Артур сказал: «Теперь ты — моя невеста. И мы всегда будем вместе».

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Снежана поняла, что дух покойного Артура не отступится от нее. Поэтому на следующий день, преодолев страх, она снова поехала к его дому. Там убиралась мать погибшего парня. Они пообщались и решили посмотреть фотографии. На одном из снимков Снежана увидела кольцо. На ее руке было такое же. Две недели назад она увидела девушку Виту на автобусной остановке. Она тогда оставила кольцо на скамейке. Снежана хотела его вернуть, но не успела.

Снежана поняла, что кольцо и есть тот самый подарок Артура, который она должна была вернуть владелице. Но где искать Виту, девушка и не подозревала. И поняла, что единственный шанс — это пойти на остановку, где она увидела ее впервые.

Встретившись, Снежана и Вита провели обряд, как и рекомендовала бабушка. Дух Артура наконец успокоился и перестал ее преследовать. Случайная находка принесла Снежане много бед и угрозу жизни ее любимого. Бабушка просит запомнить: нельзя поднимать чужое кольцо на улице. Ведь брачные украшения часто используют с нехорошими намерениями, чтобы избавиться от неудач или болезней, передав их другому. Подняв такой предмет, вы можете чужие беды и невзгоды забрать себе.

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