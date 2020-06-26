«Слепая» 59 серия: Почему нельзя до рождения малыша покупать ему вещи

Почему нельзя до рождения малыша покупать ему вещи — знает провидица баба Люба. В новой серии сериала «Слепая» она помогла семье выяснить, что же скрывается за чужим ребенком. Больше — в материале.

Накануне свадьбы дочь Светланы привела домой мальчика, которого собиралась усыновить. Светлана пыталась выяснить, почему дочь даже не посоветовалась со своим женихом Русланом? Но Алина отказывалась что-то объяснять. Поступок дочери был для Светланы как гром среди ясного неба, поэтому она решила пойти к бабушке за советом.

«Мальчик не из детского дома — возвращать его некуда. А еще вижу серебряную ложку, которую ты будущему внуку купила… Нельзя покупать вещи до рождения ребенка! Потому что так можно запутать судьбу», — рассказала баба Люба.

На следующий день Светлана пыталась узнать правду о рождении и вероятных родителях мальчика в государственных органах власти. Но ей отказали в предоставлении такой ​​информации. У Светланы не было другого выхода — она ​​должна была поговорить с Алиной, как и советовала ей бабушка.

Выяснилось, что Богдан — сын друзей Алины, погибших в ДТП. Прошло две недели. Руслан вернулся из командировки. Светлана очень волновалась, как пройдет его встреча с Алиной. Услышав в квартире детский голос, мужчина был очень удивлен. Алина решилась познакомить Руслана с Богданчиком и сразу же ему рассказать все, как есть. Однако мужчину возмутило то, что девушка не посоветовалась с ним, более того, он заподозрил, что это ребенок Алины.

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Прошло несколько дней. К сожалению, все произошло именно так, как и предполагала Светлана. Руслан больше у них не появлялся. Однако Алина решения своего не изменила и все свое внимание отдавала Богданчику.

Светлана не понимала, как ей начать разговор с Алиной о происхождении мальчика. Но женщина больше не могла закрывать на это глаза. Она должна была все выяснить. Поэтому, набравшись мужества, Светлана начала выспрашивать.

«Мамуль, ты только пообещай, что не будешь волноваться. Но… Богданчик — мой родной брат. У нашего папы была любовница. Они погибли вместе. Богданчик выжил», — призналась Алина

Светлана не скоро, но приняла Богданчика. Мальчика теперь воспитывают все вместе. Алина и Руслан поженились и сейчас ждут своего малыша. Однако Светлана, помня совет бабушки, больше не торопит события и не покупает заранее детские вещи. Ведь серебряная ложечка, которую она купила для будущего внука, принесла в семью только разлад и ссоры. Бабушка говорит, что никогда нельзя до рождения малыша покупать ему вещи. Потому что так можно запутать свою судьбу и спутать собственные планы на будущее.

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