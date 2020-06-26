«Слепая» 58 серия: к чему снятся змеи

Новая серия сериала «Слепая» и новая история о женщине, которой во сне являлись змеи. К чему снятся гадюки? На что стоит обращать внимание? Ответы знает провидица бабушка Люба. Больше о новой серии — в материале.

Ужасы со змеями снились Алле уже месяц. Сон с гадюкой, которая вьется на ее подушке, стал для женщины последней каплей. Поэтому она решила пойти к бабушке и спросить, что означают эти кошмары.

«Как ты подушку ни крути, сны твои — вещие. Пригрела ты на своей груди змею. И она лишь часа ждет, чтобы укусить. Надо немедленно найти ее! Потому что будет горе», — приказала провидица.

Алла никак не могла понять, кто же мог быть этой змеей? Но после того, как она по совету бабы Любы поспала на вывернутой наволочке, кошмары отступили. Поэтому Алла совсем забыла о предупреждении бабушки.

Стоит отметить, что в жизни женщины был мужчина. Алла с Олегом встречались уже три года. Однако он не спешил делать ей предложение. И часто жертвовал отношениями с Аллой ради других людей или работы. Алле на мгновение показалось, что Олегу просто удобно с ней. Но когда на горизонте появился другой мужчина — Женя, Олег сразу же предложил женщине съехаться. Счастью Аллы не было границ. Однако недолго. Окончательно разобравшись с Женей, она выдохнула. Но вскоре поняла — худшее только начинается. Алла не могла в это поверить, но денег в ее сумке не было. Женщина сразу же позвонила Олегу. Деньги были не у него.

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А вот родная дочь Аллы призналась, что это она причастна к исчезновению средств. Оказывается, что дочь заплатила Жене, чтобы тот начал ухаживать за ее мамой. «Я хотела, чтобы у тебя появился мужчина и ты наконец-то позволила моему парню жить с нами», — кричала девушка.

Змеей, которую Алла пригрела на груди, оказалась ее родная дочь. Со временем она ее простила, но отношения между ними остались прохладными. Женщина до сих пор относится с опаской к мужчинам и не спешит заводить новые отношения. Бабушка говорит, что у Аллы еще все впереди. Она советует быть внимательными к своим снам. Например, ужасы со змеями всегда говорят о том, что человека окружают коварные люди.

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