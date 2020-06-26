«Наречена для тата»-3 выпуск 4: Атака бывших жен и недоверие друзей — что еще ждет участниц романтического реалити

Сегодня, 26 июня, в эфир телеканала СТБ вышел четвертый выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде участницы лицом к лицу встретятся с бывшими женами своих избранников. Юля попытается расставить все точки над «і» с экс-женой Романа, а Инна узнает о существовании второго сына Игоря. Подробнее читайте в материале.

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В 4 выпуске участницам предстоит справиться с неожиданной атакой бывших. Так, к Карине без предупреждения пришла в гости экс-жена Артема. Во время беседы Карине показалось, что Аня пыталась ее задеть и уколоть. Ситуация ухудшилась, когда домой вернулся Артем и поцеловал в щеку свою бывшую. Такое поведение молодого человека расстроило Карину.

А вот у Инны утро началось с приятного сюрприза: Игорь приготовил для девушки завтрак и предложил сделать ей татуировку. Инна без раздумий согласилась, ведь давно об этом мечтала. Однако в салоне произошел не совсем приятный инцидент: Игорь показал свои тату (у него их очень много), и одно из них было посвящено его сыну — Егору, о существовании которого сама Инна ничего не знала. Для девушки это стало неприятным сюрпризом, так как она считала, что Игорь с ней честен. Что скрывает мужчина, и сможет ли он рассказать о своем родном сыне? Узнайте подробнее в 4 выпуске.

У Юли и Ромы ситуация намного лучше. Женщина решила наладить контакт с сыном Ромы — Никитой. Они вместе попытались придумать шутки к предстоящему стендап-шоу, в котором Никита хотел принять участие. Однако попытка потерпела фиаско. Но на помощь к сыну пришла его мама. Правда, перед самим выступлением между Романом и его бывшей произошла серьезная ссора. Чтобы расставить все точки над «і», Юля решила поговорить сней тет-а-тет. Но разговор не заладился. Юле показалось, что бывшая пыталась выставить Рому в негативном свете.

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Не лучшая ситуация произошла и с Кариной. Артем решил познакомить ее со своими друзьями. Однако в клубе между Кариной и Нуриком случилась размолвка: друг Артема заявил, что не доверяет девушке и считает, что она ему не пара. Карина пыталась себя защищать, но ее сильно обидело то, что во время размолвки Артем за нее не заступился.

Смогут ли участники найти общий язык и решить конфликтные ситуации? Как будут развиваться их отношения? Смотрите все подробности в 4 выпуске романтического реалити «Наречена для тата»-3.

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