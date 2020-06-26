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«Наречена для тата»-3: Смогут ли участницы противостоять бывшим своих избранников

26.06.2020

Сегодня, 26 июня, в эфир телеканала СТБ выйдет 4 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде участницы столкнутся с бывшими своих избранников. Какие претензии предъявит бывшая жена Ромы Юле, и как пройдет знакомство Карины с лучшим другом Артема? Узнайте все подробности в материале.

ндт

В четвертом выпуске участницам придется справляться с неожиданной атакой бывших и диверсией со стороны друзей! Необоснованные претензии, обвинения и ложь! Что скрывают участники от своих избранниц?

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В 4 выпуске проекта вы узнаете:

  • Как пройдет встреча Карины с бывшей женой Артема?
  • Какой сюрприз приготовил для Инны Игорь?
  • Почему Игорь скрыл от Инны наличие родного сына?
  • Удастся ли Юле наладить контакт с сыном Ромы — Никитой?
  • Какой конфликт произойдет между Кариной и лучшим другом Артема?
  • Как пройдет откровенный разговор между Юлей и бывшей женой Ромы?
  • Какой совет получит Инна от своей кумы?

Video: «Наречена для тата»-3: Смогут ли участницы противостоять бывшим своих избранников

Наречена для тата 4 выпуск 3 сезон: в этом эпизоде участницы столкнутся с бывшими своих избранников. Какие претензии предъявит бывшая жена Ромы Юле, и как пройдет знакомство Карины с лучшим другом Артема?

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