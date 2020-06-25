Как правильно отметить Ивана Купала? Христианский ли это праздник? Когда заканчивается Петров пост? Какие еще важные даты в церковном календаре есть в июле 2020 года? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников на июль 2020 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты, а также дни постов. Все детали – в материале.

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1 июля – мучеников Леонтия, Ипатия, Феодула. Боголюбской иконы Божьей Матери.

2 июля – апостола Иуды, брата Господня, святителя Иоанна, Шанхайского и Сaн-Францисского Чудотворца, святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.

3 июля – священномученика Мефодия, епископа Патарского, святителя Мины, епископа Полоцкого, благоверного князя Глеба Владимирского. Моденской иконы Божией Матери.

4 июля – мученика Юлиана Тарсийского. Обретение мощей преподобного Максима Грека.

5 июля – священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Память Собора преподобных отцов Псково-Печерских. Казанской Коробейниковской иконы Божией Матери.

6 июля – Владимирской иконы Божией Матери.

7 июля – рождество честного славного Пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня (в народном календаре славян – праздник Ивана Купалы).

8 июля – день Петра и Февронии Муромских, чудотворцев.

9 июля – преподобного Давида Солунского. Тихвинской иконы Божией Матери.

10 июля – обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. Праведной Иоанны мироносицы, преподобного Самсона Странноприимца.

11 июля – перенесение мощей мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна. Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы Божией Матери «Троеручица».

12 июля – День святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Касперовской, Дуниловской икон Божией Матери.

13 июля – Собор славных и всехвальныx 12-ти апостолов. Память Собора святых Биробиджанской епархии. Горбаневской, Баликинскои и Волынской иконы Божьей Матери.

14 июля – бессребреников Космы и Дамианa, в Риме пострадавших. Мученика Потита Гаргарского.

15 июля – положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Святителя Фотия, митрополита Киевского. Икон Божией Матери Пожайской, Ахтырской, Феодотьевской, Древо Иессеево.

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16 июля – перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. Мученика Иакинфа Римского.

17 июля – святого Андрея, архиепископа Критского, иконописца преподобного Андрея Рублева, а также память святых Царственных Мучеников: Николая Второго и вместе с ним убиенных. Галатской иконы Божией Матери.

18 июля – обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Преподобного Афанасия Афонского. Преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Иконы Божией Матери «Экономисса».

19 июля – Собор Радонежского святых. Преподобного Сисоя Большого. «Валаамской», Казанской иконы Божьей Матери.

20 июля – день памяти преподобной Евфросинии, княжны Московской, преподобного Акакия Синайского, преподобного Фомы Маллеина. Влахернской иконы Божией Матери.

21 июля – явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы. День памяти великомученика Прокопия.

22 июля – священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Икон Божией Матери Колочской, Кипрской.

23 июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Преподобного Антония Печерского. Коневской иконы Божией Матери.

24 июля – равноапостольной Ольги, великой княгини Русской, во святом Крещении Елены. Воспоминание чуда великомученицы Евфимии всехвальнoй. Икон Божией Матери Борколабовской, Рудненской Ратьковской, Оковецкой Ржевской.

25 июля – день памяти мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Маллеина, игумена. Иконы Божией Матери «Троеручица».

26 июля – память святых отцов шести Вселенских Соборов. Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана Савваита.

27 июля – апостола от 70-ти Акилы. Преподобного Никодима Святогорца. Елисаветградской иконы Божией Матери.

28 июля – равноапостольного великого князя Владимира, Собор Киевских святых, а также память святых отцов шести Вселенских Соборов.

29 июля – день памяти священномученика Афиногена и десяти его учеников. Иконы Божией Матери Чирской и Псковской.

30 июля – день святой великомученицы девы Марины Антиохийской. Святогорской иконы Божией Матери.

31 июля – мученика Эмилиана Доростольский. Мученика Иакинфа Амастридского. Калужской иконы Божией Матери.

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