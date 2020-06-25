Никита Добрынин о Холостячке Ксении Мишиной

Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда «Крепостной» Ксения Мишина. Проект только запустили, но он уже привлек большое внимание зрителей и известных людей. Сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Анкету можно заполнить ЗДЕСЬ.

Экс-Холостяк Никита Добрынин, который встретил на реалити любовь Дашу Квиткову, поделился мнением о новом проекте и дал несколько советов для Ксении.

«Я видел подобный формат в других странах, и мне будет очень интересно посмотреть, как реализуют его в Украине. Насколько интересным будет он зрителям и насколько круто он у нас зайдет. Так как мужчины по своей природе завоеватели, возможно, именно такой формат будет гораздо органичнее смотреться – когда мужчины будут пытаться завоевать сердце Холостячки», — комментирует Никита.

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«С Ксенией Мишиной я не знаком лично. Знаю только, что она хорошая актриса, и видел ее несколько раз в сюжетах СТБ. Но и “Холостяк”, и “Холостячка” не про твою суперпопулярность. Тут важны человеческие качества, мужские или женские, и правильное их проявление. А популярность в таком проекте не всегда играет на руку».

Также Никита посоветовал Ксении постараться чувствовать себя в проекте комфортно.

«Никому не известно в этом проекте, как сложится в финале судьба участников и главной героини. Даже победителям “Битвы экстрасенсов”. Поэтому, как минимум, я бы хотел пожелать Ксении чувствовать себя в этом проекте расслаблено, создать для себя максимально комфортные условия. Поскольку проект – это часть жизни. Нужно получать удовольствие от знакомств и общения с новыми людьми. И, конечно, желаю встретить свою любовь», — комментирует Никита.

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