Мода 2020: какие цвета в тренде этим летом
Даже в условиях карантина необходимо помнить о своей красоте. Социальная дистанция остается обязательным атрибутом нашей повседневной жизни, но и хороший внешний вид не помешает, чтобы чувствовать себя уверенно и привлекательно. Поэтому также важно понимать, какие цвета будут в тренде летом 2020. Палитру разных оттенков, которые будут на пике летней моды, — смотрите в материале.
Лето всегда отличается своими яркими красками. Ясное небо, зеленые деревья и возможность одеваться по минимуму, но максимально красочно. И в 2020 году исключений не будет. Наверняка у каждой девушки в гардеробе найдется парочка вещей, которые отличаются своими природными оттенками. Ими и вооружайтесь, чтобы оставаться в центре внимания.
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Важно отметить, что главным условием подбора цветов является их натуральность. Если говорить простыми словами, то такие цвета должны попросту встречаться в природе. Позабудьте этим летом о неоне и ядовитых красках, которые привлекали внимание за несколько сотен метров. Теперь перейдем непосредственно к цветам, которые 100% модные летом 2020, согласно исследованию Института цвета Panton (Pantone Color Institute).
Цвета в тренде лета 2020:
Алое пламя
Шафран
Классический синий
Бискайский зеленый, напоминающий белоснежные пляжи
Темно-зеленый, травянистый, лук
Выцветший деним
Апельсиновая корочка
Синяя мозаика
Солнечный свет
Коралловый розовый
Палочка корицы
Виноградный компот (фиолетовый)