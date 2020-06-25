«Исчезнувшая»: чем заинтересуют 7 и 8 серии от 25.06.2020
25.06.2020
Сегодня, 25.06.2020, в 20:15 выйдут заключительные 7 и 8 серии сериала «Исчезнувшая» на телеканале СТБ. Раскроется главная интрига детективной мелодрамы о таинственном исчезновении главной героини Анны Твардовской. Сможет ли Анна вернуть себе свою семью? И станет ли счастливой Ирина с Дмитрием?
Больше по теме: Клавдия Дрозд: биография, творчество и все новости об актрисе
В заключительных сериях картины «Исчезнувшая» вы узнаете:
- Кто возглавит строительную компанию Твардовских?
- Почему Анна не верит в то, что ее похищение организовал Платонов?
- Что узнает Лиза о прошлом Ирины?
- Будет ли наказана Ирина за свои преступления?
Узнайте все подробности в заключительных сериях от 25.06.2020.
Video: «Исчезнувшая»: чем заинтересуют 7 и 8 серии от 25.06.2020
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+