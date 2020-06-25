Сегодня, 25.06.2020, в 20:15 выйдут заключительные 7 и 8 серии сериала «Исчезнувшая» на телеканале СТБ. Раскроется главная интрига детективной мелодрамы о таинственном исчезновении главной героини Анны Твардовской. Сможет ли Анна вернуть себе свою семью? И станет ли счастливой Ирина с Дмитрием?

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В заключительных сериях картины «Исчезнувшая» вы узнаете:

Кто возглавит строительную компанию Твардовских?

Почему Анна не верит в то, что ее похищение организовал Платонов?

Что узнает Лиза о прошлом Ирины?

Будет ли наказана Ирина за свои преступления?

Узнайте все подробности в заключительных сериях от 25.06.2020.

Video: «Исчезнувшая»: чем заинтересуют 7 и 8 серии от 25.06.2020 Исчезнувшая - 7 и 8 серии на сайте СТБ уже 25.06.2020. О чем сюжет 7 и 8 серии фильма Исчезнувшая читайте в анонсе

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