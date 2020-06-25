Гороскоп на 26 июня 2020 года поможет зарядиться правильной энергией. Откуда ее черпать? Ответ знают звезды. Читайте подробный гороскоп от экстрасенсов СТБ на 26 июня 2020 года.

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Овен

Вы не одиноки, посмотрите по сторонам, вокруг столько хороших людей! Многие искренне желают вам добра и хотят помочь. Научитесь принимать эту помощь.

Телец

Звезды рекомендуют Тельцам довериться чувствам. Хватит анализировать все холодным разумом.

Близнецы

Сейчас вам очень одиноко, но это же не навсегда. Если сегодня плохое настроение, то завтра вы удивитесь, почему грустили. Главное ― не впадайте в отчаяние.

Рак

Ракам пора научиться большей чуткости. Если будете вести себя, как эгоист, потеряете близкого человека раз и навсегда. Ему и так уже сложно находить с вами общий язык.

Лев

Сегодняшняя встреча способна изменит вашу жизнь окончательно и бесповоротно! Полный вперед и ни шагу назад. Вас ждут приятные перемены. Но не забывайте о маске и дезинфекции рук!

Дева

Попробуйте отпустить свои чувства и позволить себе быть с кем-то полностью собой. Вы давно прячетесь под ширмой сильного, сдержанного человека. Но в душе вы еще тот ребенок.

Весы

Не критикуйте людей, которые вас окружают. Если не хотите потерять работу, лучше промолчать. Если хотите сохранить дружбу, то не ведитесь на провокацию. Будьте бдительны.

Скорпион

Вероятно, что сегодня вам позвонит человек из прошлого или напишет сообщение давний знакомый. Не бросайте трубку, не игнорируйте его, выслушайте: быть может, он расскажет что-то полезное.

Стрелец

Не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня. Лень не приведет вас к желаемому успеху. Сегодня поднажмите на себя и свои старания. Уже к вечеру почувствуете прилив энергии.

Козерог

Сделайте своей половинке приятный сюрприз. Устройте ужин при свечах, расскажите о своих чувствах. Это сблизит вас. Вы немного забыли о том, что есть личная жизнь, которая также требует внимания.

Водолей

Не жалейте времени, сил и денег на то, что вы действительно хотите. Сегодняшние вложения в любом их виде принесут лишь приятности и избавят вас от лишних хлопот.

Рыбы

Не отвлекайтесь на второстепенные дела. У вас есть цель, держитесь ее, работайте еще более усердно. Пусть пока перспектива размыта, но она есть.

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