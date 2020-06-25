Сон очень важен для любого человека. Особенно в современном динамичном мире. Стрессы, усталость от работы, спешка часто нарушают режим дня. А это негативно сказывается на здоровье. Но что делать, если вас мучает бессонница? О том, что нужно сделать, чтобы быстро уснуть, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Почему возникает бессонница?

Основная причина бессонницы ‒ постоянные стрессы на работе, переутомление и нарушение режима дня. Для нормальной работы нужен полноценный отдых: 8-часовой сон, отдых на выходных и в отпуске. Также для того, чтобы нормализовать сон, важно не брать работу на дом.

Для того, чтобы побороть бессонницу, мы рекомендуем воспользоваться такими способами.

Спорт за 6 часов до сна

Физическая активность ‒ это здорово. Однако спортивные тренировки возбуждают нервную систему и из-за этого человеку потом сложно уснуть. Для того, чтобы решить данный вопрос, мы рекомендуем посещать спортзал минимум за 6 часов до сна. Лучше сделать утреннюю гимнастику. Она очень полезна.

Отказ от просмотра телевизора

Для того, чтобы не было бессонницы, нервная система должна быть спокойной. А вот просмотр фильмов ужаса, триллера и мелодрамы явно мозг и нервную систему не убаюкают, а наоборот. Так что советуем отложить просмотр телевизора до выходных. А перед сном лучше книгу почитать.

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Расслабляющая ванна

Если перед сном принять теплую ванную, то вам удастся быстро отдаться в объятия Морфея. Рекомендуется принимать ванную через час после еды не более чем 20 минут. Для лучшего эффекта можно использовать масла календулы и мелиссы.

Настойка из полыни

Полынь ‒ лучшее средство для борьбы с бессонницей. Рецепт настойки несложный: 1–2 ст. л. корней или травы полыни обыкновенной настаивать в 2 стаканах кипятка в течение 2 часов. Пить перед сном.

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Правильная еда

Да, как бы странно это ни звучало, однако для крепкого и быстрого сна рекомендуется поесть. Да не просто, а правильно. Можно скушать немного каши, булочку, банан, выпить стакан молока. Только не стоит перегибать с мучным, все в меру.

Прогулка

Да, медленная прогулка в вечернее время благоприятно влияет на крепкий сон. Во время прогулки температура естественным способом повысится, а когда она опустится, то захочется спать.

Позитив

Помните, для людей, которые находятся в постоянном стрессе, бессонница ‒ самый верный друг. Поэтому постарайтесь ограничить себя от плохих мыслей. Следите за своим здоровьем. Стресс может привести к более серьезным заболеваниям.

И самое главное: если вас на протяжении долгого времени мучает бессонница, то все-таки лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Будьте здоровы!

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