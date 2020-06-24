Влад Онищенко начинает сольную карьеру

Владислав Онищенко — пример творческого человека, который успевает реализовывать себя в музыке, кино и театре. Он стал узнаваемым после шоу «Х-Фактор»-9, в котором победил с группой ZBSband. Артист и дальше готов удивлять зрителя — его дебютный сольный альбом выйдет уже этим летом.

На время карантина съёмки и выступления прекратились. Повлиял ли этот период на вас как на творческого человека?

Карантин заставил пересмотреть свои ценности, по-другому взглянуть на жизнь и творчество. Я стал разгребать свои старые записи песен и обнаружил много хорошего материала. Более того, появилось время записать эти песни: что-то для себя, а что-то для других артистов.

Вы готовитесь выпускать свои песни. В чем отличие сольного творчества Влада Онищенко от ZBSband?

Специфика и стиль ZBSband отличаются от моих сольных песен. ZBS приносит людям радость, веселье, смех, мы под эти песни отрываемся и дурачимся. В своих сольных песнях я делюсь личными историями. Они создавались мной на протяжении длительного времени: с 18 лет и до сегодняшнего дня.

Как к вашему сольному проекту относится второй участник группы ZBSband Богдан Буйлук?

Богдан меня поддерживает, слушает песни на всех стадиях их реализации. В свою очередь, он тоже пишет сольные треки, которые мне очень нравятся. Но пока мы их пели только для друзей на кухнях. Пришло время это изменить!

Жена Анастасия Иванова поддерживает все ваши творческие амбиции или может что-то раскритиковать?

Жена — первый слушатель и ценитель всех моих песен. Кстати, благодаря моим песням мы с ней и познакомились. Более того, она помогает придумывать смешные ситуации для персонажей из песен ZBSband. Также Настя всегда с удовольствием переслушивает мои старые наброски на диктофоне, всячески вдохновляя меня их доделать и записать.

Влад, что вас мотивирует постоянно развиваться? Кино, театр или музыка — в каком из направлений сейчас больше всего хочется себя реализовывать?

Мотивацию развиваться мне даёт любовь. Любимая жена рядом, и её творческие успехи не дают мне расслабиться, так как за ней нужно успевать. В данный момент я занимаюсь реализацией нового музыкального проекта, который по звуку будет отличаться от всего, что я делал раньше. Но это не мешает мне параллельно сниматься в кино и репетировать спектакли к долгожданному открытию сезона в театре «Золотые Ворота». Как говорится, сижу одной попой на нескольких стульчиках. Просто они рядышком все стоят, и мне несложно пересаживаться с одного на второй и третий.

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