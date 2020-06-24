Смотрите премьерные выпуски сериала, основанного на реальных событиях, уже в эту пятницу. Провидица бабушка Люба поможет людям разобраться в их необъяснимых проблемах, которые неожиданно сваливаются на голову. Чем заинтересуют новые серии сериала «Слепая» от 26 июня — узнайте в анонсе!

Больше по теме: Церковные праздники в июне 2020 года: календарь православных праздников по дням

В 58 серии сериала «Слепая» провидица поможет 35-летней Алле, которая больше месяца страдала от кошмаров. Во сне она видела змей. Сон с гадиной, которая гнездится на ее подушке, стал для женщины последней каплей. Поэтому она решила наведаться к слепой провидице бабе Любе и спросить, что означают эти страшные сновидения.

В 59 серии сериала «Слепая» зрители увидят историю о новых поверьях. Накануне свадьбы дочь Светланы привела домой мальчика, которого собиралась усыновить. Светлана пыталась выяснить, почему дочь даже не посоветовалась со своим женихом? Но Алина отказывалась что-то объяснять. Поступок дочери был для женщины как гром среди ясного неба, поэтому она решила пойти к бабе Любе за советом.

В 60 серии сериала «Слепая» произошла странная встреча. 24-летняя Снежана работает в социологической службе. Однажды, проводя опросы, она познакомилась с загадочным юношей. Однако выяснилось, что он повесился полгода назад. Когда девушка осознала, что разговаривала с призраком, то очень испугалась. Всю ночь ей снились кошмары и мерещился дух покойного Артура. Ей было жутко и страшно от того, что происходило. Поэтому утром Снежана поехала к бабе Любе, надеясь, что провидица поможет во всем разобраться.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ