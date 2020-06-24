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Не узнать: Тарас Цымбалюк показал, как выглядел 10 лет назад

24.06.2020

Прогрессивный актер театра и кино Тарас Цымбалюк известен зрителям телеканала СТБ по своей игре в популярных сериалах «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная». На днях он опубликовал фото десятилетней давности, которое подорвало сеть. Подробности ― далее в материале! 

Известно, что еще в 2013 году Тарас Цымбалюк получил актерское образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, специальность — актер драматического театра и кино (мастерская Зимней В. И.). Тогда, в студенческие годы, он был очень худым и высоким, поэтому часто играл героев-любовников.

Вчера Тарас Цымбалюк в Instagram опубликовал фото десятилетней давности, которое обсуждали множество поклонников. Смотрите, как выглядел известный актер в юности, прямо сейчас!

 

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2020 vs 2010 💪🏼

Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

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