Не узнать: Тарас Цымбалюк показал, как выглядел 10 лет назад

Прогрессивный актер театра и кино Тарас Цымбалюк известен зрителям телеканала СТБ по своей игре в популярных сериалах «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная». На днях он опубликовал фото десятилетней давности, которое подорвало сеть. Подробности ― далее в материале!

Известно, что еще в 2013 году Тарас Цымбалюк получил актерское образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, специальность — актер драматического театра и кино (мастерская Зимней В. И.). Тогда, в студенческие годы, он был очень худым и высоким, поэтому часто играл героев-любовников.

Вчера Тарас Цымбалюк в Instagram опубликовал фото десятилетней давности, которое обсуждали множество поклонников. Смотрите, как выглядел известный актер в юности, прямо сейчас!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 2020 vs 2010 💪🏼 Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk) 21 Июн 2020 в 3:30 PDT

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