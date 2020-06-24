Как вырастить манго дома? Многие считают эту задачу неосуществимой, но только не ведущая проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежды Матвеевой. Всего несколько простых советов от звезды – и этот сочный тропический фрукт станет украшением вашего дома. Читайте, как вырастить манго в домашних условиях.

Больше по теме: Как вырастить клубнику у себя на балконе: советы садовода

Лучше всего выращивать манго из ростков, которые можно купить в специальном магазине. Однако вырастить это дерево из косточки также вполне реально. Читайте пошаговую инструкцию, как вырастить манго в домашних условиях.

Как вырастить манго из косточки: пошаговая инструкция

Косточку следует сажать сразу, как только вы извлекли ее из плода. Обязательно выбирайте спелое манго. У спелого фрукта косточка очень легко отделяется от мякоти. Косточку помыть, затем с помощью острого ножа удалить остатки мякоти. Подготовленную косточку нужно аккуратно расколоть, чтобы ускорить процесс прорастания. Если косточка раскололась без проблем, уберите скорлупу, при этом аккуратно достаньте внутреннюю часть, которая очень похожа на фасолину. После этого ее нужно обработать фунгицидами — средствами, которые защищают зародыш от развития грибка и вредоносных спор. В случае если внутри будет несколько зародышей, выберите один, самый зеленый и ровный — у него шансов прорасти больше, чем у остальных. Если косточку расколоть очень трудно, не усердствуйте, чтобы не повредить ее внутренность. Положите ее в прозрачную емкость с водой комнатной температуры. Поставьте в самое освещенное место на подоконнике. Косточка должна пролежать там несколько недель. Не забывайте каждые пару дней менять воду, иначе она закиснет. Выберите подходящий горшок. Поскольку в природе высота манго достигает 10–15 м, нужно сразу выбирать объемный горшок. В этом случае пересаживать растение, а значит, травмировать корневую систему, вы будете меньше. Обязательно сделайте хороший дренаж на дне. Для этого вам понадобятся специальные гранулы или мелкий щебень. Дренажный слой способен предотвратить застой жидкости в грунте, что спасает растение от появления гнили на корнях. Для посадки подойдет покупная универсальная почва с нейтральной кислотностью. Посадить косточку можно двумя способами: расположить боком — если вы точно знаете, где верхняя, а где нижняя часть; расположить горизонтально — если уже имеется маленький росток. Полностью засыпать косточку почвой не стоит. Ее четвертая часть должна возвышаться над грунтом. После посадки почву следует хорошо полить. Если он осядет, нужно досыпать до необходимого уровня. Для создания максимально благоприятных условий для прорастания, необходимо горшок с косточкой накрыть прозрачным стеклом, пленкой или ½ частью бутылки из пластика. Не забывайте проверять манго. Для этого раз в 2–3 дня приподнимайте край укрытия. Так вам удастся избежать загнивания косточки. Растению нужно максимум света, поэтому выберите самое светлое окно. Когда манго начнет расти, уберите укрытие с емкости. Зимой рекомендуется дополнительный свет. Это можно осуществить с помощью люминесцентных ламп. Цветение и плодоношение доступно только привитым растениям. Поэтому, когда деревце окрепнет, сделайте ему прививку от плодоносного дерева.

Больше по теме: Как вырастить зеленый лук на подоконнике: два способа

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ