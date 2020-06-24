В гороскопе от экстрасенсов СТБ каждый знак зодиака может узнать, что звезды советуют ему на 25 июня. Как оставаться в гармонии с собой? Подробный гороскоп на 25 июня 2020 года – в нашем материале.

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Овен

Овны привыкли делиться эмоциями. Но сейчас попытайтесь меньше показывать свое счастье, которое любит тишину!

Телец

Иногда полезно вспомнить былые времена, чтобы сравнить себя и свои достижения. Ностальгия может сегодня вас посетить. Не пугайтесь, а просто примите это как должное.

Близнецы

Близнецы начали много анализировать, поэтому времени на чувства не остается. Остановитесь и посмотрите в глаза тому, кто никогда вас не покидал. Возможно, это что-то большее?

Рак

Почему вы все думаете о работе? Звезды говорят о том, что у вас есть и семейные дела, хлопоты. Уделите сегодня время этому. А работа не волк!

Лев

Львы, поубавьте пыл. Много агрессии и злости появилось в ваших высказываниях за последние дни. Окружающие не виноваты в ваших проблемах.

Дева

У Дев все стабильно. Порой накатывает хандра, но близкие люди способны ее быстро усмирить. Уделите вечер беседе с важным человеком.

Весы

Ваша душа требует чего-то сумасшедшего, так дайте ей это. Главное – делайте все с умом, чтобы ничего не угрожало вашему здоровью.

Скорпион

Чтобы достичь эмоционального баланса, нужно немного времени. Вы вечно бежите от крайности в крайность. Поменяйте свои взгляды на жизнь.

Стрелец

Стрельцам просто необходим вкусный завтрак, обед и ужин. Позвольте себе сегодня вкусностей. Не думайте о фигуре. Увидите, что такие простые вещи способны сделать человека счастливым.

Козерог

Не расстраивайтесь, вслед за неудачей придет сладкая победа. И научитесь слушать критику. Порой она действительно аргументирована.

Водолей

Птички поют, солнце слепит, а лето вас просто умиляет. Но будьте осторожнее в этот день, ведь кто-то хочет обвести вас вокруг пальца.

Рыбы

Вы слишком много времени уделяете плохим мыслям. Лучше настраивайте себя на позитив. Ваша личная жизнь налажена, а ведь вы этого так долго хотели. Знайте, что все остальное — приложится.

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