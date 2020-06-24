Участник Национального отбора на Евровидение GIO DARA выпустил песню на украинском языке, написанную во время карантина. Bezmezhno kokhaty – это часть личной истории артиста, которую он дарит слушателям.

GIO DARA – молодой музыкант, автор и композитор, выступает в жанре pop-music. За свой творческий путь GIO DARA успел попробовать себя на многих известных музыкальных шоу Украины, таких как «Х-фактор», пел с оркестром «Lords of The Sound», что еще больше вдохновило музыканта развиваться в сольном направлении.

Осенью артист представил свой первый англоязычный сингл «Feeling so Lost». Также 14 ноября 2019 GIO DARA успешно провел свой первый сольный концерт в Bel Etage Music Hall, где музыкант представил 12 авторских песен. В этом году артист стал участником Национального отбора на Евровидение 2020, запомнившись слушателям своей искренностью и харизмой.

17 июня GIO DARA выпустил новый украиноязычный сингл – «Bezmezhno kokhaty»

GIO DARA уже давно мечтал написать песню на украинском языке, но обычно вдохновение приходило только на английском. Во время карантина музыкант прошел через сложный период переосмысления ценностей и написал несколько новых песен. Песня «Bezmezhno kokhaty» сначала появилась в виде основного мотива, который GIO DARA внезапно стал напевать. Переполненный вдохновением музыкант написал слова и мелодию буквально за один день.

«Песня для меня по-настоящему особенная, ведь это первая песня, которую я написал на украинском языке. Вдохновение пришло во время карантина. Именно в этот непростой период я ​​начал ценить то, что обычно просто не замечал и всегда принимал как должное. Это часть меня и моей истории. Я хочу, чтобы каждый увидел в этой песне свой смысл и почувствовал ее по-своему».



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