Сорбет из банана: рецепт приготовления в домашних условиях от участника «МастерШеф»
23.06.2020
Как приготовить банановый сорбет? Именно этот десерт лучше всего поможет охладиться в летнюю жару. Приготовленный из спелых, сладких бананов, освежающей мяты и лимона такой десерт точно придется вам по вкусу. Плюс – в десерте нет сахара, а значит, и нет лишних калорий! Читайте пошаговый рецепт бананового сорбета от участника «МастерШеф. Профессионалы» Артема Кинаша в нашем материале.
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Ингредиенты:
- бананы – 4 шт.
- лимон – 0,5 шт.
- вода – 50 г
- несколько веточек свежей мяты
Способ приготовления:
- Бананы очистить от кожуры и нарезать кружочками.
- Перебить бананы блендером, добавить воду, листочки мяты и порезанную кусочками половинку лимона. Перебить до однородности.
- Перелить массу в контейнер. Поставить в морозилку на 1 час, достать, перемешать и вернуть замораживаться. Повторяем процедуру 4–5 раз и ставим в морозилку на ночь.
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