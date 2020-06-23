Второй месяц лета обещает быть весьма благоприятным. Однако для того, чтобы не испортить свои начинания, рекомендуем ознакомиться с лунным календарем на июль 2020. Он поможет спланировать дела с минимальными потерями времени и усилий. В лунном календаре указаны благоприятные и неблагоприятные дни месяца. Читайте в материале лунный календарь удачных дней на июль 2020 года.

Удачные дни в июле 2020 года

В целом июль ― очень благоприятный месяц. В нем мало неблагоприятных дней, так что это прекрасное время для планирования и реализации всего, что вы задумали. Первые лунные сутки июля придутся на новолуние. Это хороший период для начинаний, анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид. 1―2, 7―8 июня ― прекрасное время для того, чтобы насытиться энергией и построить планы на будущее. 14―16 июля ― время проявления силы, все задуманное исполнится.

А вот 18―19 и 21 июля ― особо удачные дни, когда можно и нужно заключать важные договора, покупать недвижимость и менять работу. 23, 25―28, 30―31 июля стоит посвятить отдыху и расслаблению.

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Неблагоприятные дни в июле 2020 года

Неблагоприятные дни в июле можно сосчитать на пальцах. Однако они все же есть, а это значит, что не стоит терять бдительности, ведь негатив плохо отразиться на вашем здоровье. 5, 13, 20 июля ― это дни, когда лучше не начинать и не планировать ничего. Это время несет разрушение и болезни. Есть риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Так что лучше всего провести эти дни в тишине и покое.

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