День Конституции Украины — один из самых важных государственных праздников. Какого числа украинцы отмечают День Конституции и в какой день недели этот праздник в 2020 году — узнайте в материале.

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Конституция Украины — это свод основных законов государства, который гарантирует каждому гражданину права и свободы, а также определяет политический строй государства.

Какого числа День Конституции Украины в 2020 году

Ежегодно День Конституции Украины граждане нашей страны отмечают 28 июня. Этот день считается официальным выходным. Поскольку в этом году День Конституции Украины приходится на воскресенье, то в понедельник нас ждет дополнительный выходной. Таким образом в 2020 году на этот праздник украинцы будут отдыхать сразу три дня: с 27 июня по 29 включительно.

История возникновения праздника

Украинское Государство просуществовало без Конституции целых шесть лет. И только в ночь на 28 июня 1996 года после долгой и непрерывной работы Верховная Рада приняла и ввела в действие Основной закон — Конституцию Украины. Этот документ закрепил независимость и суверенитет Украины как государства. Также он гарантирует права для ее граждан.

Интересные факты о Конституции Украины

С 1990 по 1996 гг. было предложено 15 проектов Конституции Украины — от Конституционной комиссии, политических партий и ученых. Международное сообщество признало Конституцию Украины одной из самых демократичных в мире.

В 2011 году была презентована первая миниатюрная Конституция Украины – книга размером 2х3 см. В ней 160 страниц, а каждая буква не более 1 мм. Весит книга всего 15 г.

В 2019 году в сети Интернет появилась электронная Конституция Украины для детей в виде комиксов.

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