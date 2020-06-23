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«Исчезнувшая»: чем заинтересуют 3 и 4 серии от 23.06.2020

23.06.2020

Смотрите сериал «Исчезнувшая» с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ. Детективная мелодрама о таинственном исчезновении главной героини Анны Твардовской. Какие тайны скрывает Ирина, помощница Анны? Детальнее читайте в материале. 

исчезнувшая

Больше по теме: «Исчезнувшая»: актеры детективной мелодрамы

В этих сериях вы узнаете: 

  • Какая история трагической любви случилась с Ириной в прошлом?
  • Кто на самом деле виновен в смерти отца Ирины?
  • Как Ира решила отомстить Дмитрию за измену и вранье?
  • Сможет ли Анна самостоятельно родить ребенка?

Узнайте все подробности в 3 и 4 сериях от 23.06.2020.

Video: «Исчезнувшая»: чем заинтересуют 3 и 4 серии от 23.06.2020

Исчезнувшая - 3 и 4 серии на сайте СТБ уже 23.06.2020. О чем сюжет 3 и 4 серии фильма Исчезнувшая читайте в анонсе

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