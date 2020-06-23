«Исчезнувшая»: чем заинтересуют 3 и 4 серии от 23.06.2020
23.06.2020
Смотрите сериал «Исчезнувшая» с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ. Детективная мелодрама о таинственном исчезновении главной героини Анны Твардовской. Какие тайны скрывает Ирина, помощница Анны? Детальнее читайте в материале.
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В этих сериях вы узнаете:
- Какая история трагической любви случилась с Ириной в прошлом?
- Кто на самом деле виновен в смерти отца Ирины?
- Как Ира решила отомстить Дмитрию за измену и вранье?
- Сможет ли Анна самостоятельно родить ребенка?
Узнайте все подробности в 3 и 4 сериях от 23.06.2020.
Video: «Исчезнувшая»: чем заинтересуют 3 и 4 серии от 23.06.2020
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