В какой одежде не жарко: натуральные ткани для лета
Все так долго ждут жарких летних дней, но когда они наступают, то начинают жаловаться на высокую температуру. Чтобы наслаждаться летом в полной мере, нужно просто правильно подобрать повседневный лук. В какой одежде не жарко? Какие натуральные ткани для лета нужно покупать? Читайте в материале.
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Для того, чтобы не страдать от высокой температуры в летние дни, нужно знать, одежду из какой ткани стоит выбирать. Важно отдавать свое предпочтение натуральным материалам. Существует шесть видов тканей, которые не препятствуют нормальному дыханию кожи и не закупоривают поры – хлопок, лен, шелк, шифон, ситец, сатин.
Хлопок
Преимущества:
- мягкий и приятный для тела, не вызывает раздражения кожи
- впитывает влагу и хорошо высыхает
- хлопок даст вашему телу дышать и сохранит прохладу
Недостатки:
- легко мнется
Лен
Преимущества:
- как и хлопок, сохраняет прохладу
- отлично впитывает влагу
- имеет отличное свойство не выгорать на солнце
- прочный
Недостатки:
- неэластичен
- легко мнется
Шелк
Преимущества:
- хорошо впитывает влагу
- незаменим для изысканной нарядной летней одежды
- шелк прочен
- ткань очень легкая
Недостатки:
- высокая цена
- вы можете легко попасть на подделку, в случае если захотите сэкономить (дешевый шелк должен насторожить покупателя)
Шифон
Преимущества:
- легкий – не стесняет движения
- почти не мнется, прекрасно драпируется
- цветостойкий
- не вызывает аллергии
- хорошо впитывает влагу
- быстро высыхает
Недостатки:
- если шифон вискозный, то он непрочен
- достаточно сложен в обработке
- могут образоваться затяжки
Ситец
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Преимущества:
- ткань легкая
- не линяет
- хорошо впитывает влагу
- доступная цена
- хорошо пропускает воздух
Недостатки:
- выгорает
- ткань садится
- разрушается при воздействии высоких температур
Сатин
Преимущества:
- прочность
- ткань долговечна
- хорошо впитывает влагу
- невысокая теплопроводность
- не мнется