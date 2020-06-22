Сегодня день рождения украинского телеведущего, актёра, стендап-комика и сопродюсера Сергея Притулы. Четвертый год подряд он радует нас на телеканале СТБ в качестве ведущего Нацотбора на Евровидение. Редакция STB.UA поздравляет Сергея с праздником!

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По словам Натальи Франчук, при выборе ведущего даже не возникало вопросов: «Разве в стране есть ведущий лучше, чем он?»

Сам же Сергей Притула считает, что на этом проекте ему точно не грустно. Почему? Все годы оставили разные отпечатки на жизни шоумена. В первом сезоне Сергей показал, что работа ведущего в таком важном ивенте может выходить за традиционно приемлемые рамки, иметь долю субъективного. Во втором он получил «Телетриумф». Третий «одарил» Сергея скандалами из-за того, что Украина не принимала участия в Евровидении-2019.

Известный ведущий прошел в своей жизни все этапы. Он был строителем, грузчиком, официантом и даже помощником повара. В Тернополе некоторое время Сергей занимал должность студенческого декана академии. До теперешней карьеры был пройден большой путь, да и сколько побед и новых приключений ждет звезду еще, покажет время. А пока редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Притуле самых интересных проектов, путешествий и вечного семейного счастья!

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