В периоды лунных затмений 2020 года происходит высвобождение эмоций, ярче проявляются страхи и фобии. Но именно это время как нельзя лучше подходит для избавления от негативных программ, страхов и зависимостей. Финалистка «Битвы экстрасенсов»-5 и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова рассказала, когда будут лунные затмения в 2020 году и как провести в это время магический ритуал.

Когда лунные затмения в 2020 году:

10 января – полутеневое лунное затмение (Солнце будет в Козероге, а Луна – в Раке). В первую очередь к изменениям следует готовиться людям, рожденным с 07 по 13 января и с 09 по 15 июля. Совет для всех: постарайтесь максимально настроиться на позитивные перемены. Не бойтесь отпустить прошлое (неважно, будут это проблемы, страхи, комплексы или даже люди, заставляющие вас испытывать негативные эмоции). Освобожденное место обязательно займет новый этап в вашей жизни.

05 июня – полутеневое лунное затмение (Солнце – в Близнецах, а Луна – в Стрельце). Самые активные перемены будут происходить в жизни людей, рожденных с 03 по 06 июня и с 04 по 11 декабря.

05 июля – полутеневое лунное затмение (Солнце в знаке Рака, Луна в знаке Козерога). Интенсивно события будут разворачиваться у людей, рожденных со 02 по 08 июля и с 01 по 07 января.

30 ноября – полутеневое лунное затмение (Солнце будет находиться в Близнецах, а Луна – в Стрельце). Следует готовиться к переменам тем людям, чьи дни рождения выпадают на даты с 27 ноября по 03 декабря и с 26 мая по 04 июня.

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2020 год от Хаяла Алекперова

Ритуал во время лунного затмения 2020 для избавления от негатива

Ярослава Федорова рекомендует провести ритуал перед лунным затмением 2020 для избавления от негатива, страха и зависимости:

Перед лунным затмением сконцентрируйтесь на том, что мешает вам получать от жизни позитивные эмоции, что хотелось бы изменить в себе, составьте подробный список.

В момент затмения зажгите свечу и сожгите этот список.

Наблюдайте, как горит огонь, представьте, как избавляетесь от всего плохого по мере сгорания списка и свечи.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ