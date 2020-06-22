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«Исчезнувшая»: чем заинтересуют 1 и 2 серии от 22.06.2020

22.06.2020

Смотрите сериал «Исчезнувшая» с понедельника по четверг на телеканале СТБ. Детективная мелодрама о таинственном исчезновении главной героини Анны Твардовской. Какие тайны скрывает Анна и кто желает ей смерти? Детальнее читайте в материале. 

исчезнувшая

Больше по теме: На СТБ стартует мелодрама «Исчезнувшая»

В этих сериях вы узнаете: 

  • Почему дочь Дмитрия против свадьбы своего отца?
  • Кто устроит грандиозный скандал во время свадьбы?
  • Почему Анна Твардовская признается в убийстве и решит совершить суицид?
  • Почему дочь Анны не верит в смерть своей матери?

Узнайте все подробности в 1 и 2 сериях от 22.06.2020.

Video: «Исчезнувшая»: чем заинтересуют 1 и 2 серии от 22.06.2020

Исчезнувшая - 1 и 2 серии на сайте СТБ уже 22.06.2020. О чем сюжет 1 и 2 серии фильма Исчезнувшая читайте в анонсе

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