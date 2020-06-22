«Исчезнувшая»: чем заинтересуют 1 и 2 серии от 22.06.2020
22.06.2020
Смотрите сериал «Исчезнувшая» с понедельника по четверг на телеканале СТБ. Детективная мелодрама о таинственном исчезновении главной героини Анны Твардовской. Какие тайны скрывает Анна и кто желает ей смерти? Детальнее читайте в материале.
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В этих сериях вы узнаете:
- Почему дочь Дмитрия против свадьбы своего отца?
- Кто устроит грандиозный скандал во время свадьбы?
- Почему Анна Твардовская признается в убийстве и решит совершить суицид?
- Почему дочь Анны не верит в смерть своей матери?
Узнайте все подробности в 1 и 2 сериях от 22.06.2020.
Video: «Исчезнувшая»: чем заинтересуют 1 и 2 серии от 22.06.2020
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