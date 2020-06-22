Главная героиня нового романтического реалити «Холостячка», талантливая актриса театра и кино, любящая мама — Ксения Мишина — прошла сложный долгий путь к успеху. Больше — в материале.

Роскошная, красивая, известная женщина, которая блистает на экранах украинского телевидения. Казалось бы, все легко и просто в жизни актрисы, которая купается в лучах славы и любви зрителя. Но всему этому предшествовал долгий и сложный путь к становлению и развитию в телеиндустрии.

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Сейчас Ксения Мишина воспитывает сына Платона и самостоятельно обеспечивает свою семью. Но были и сложные времена, когда Холостячка осталась одна с ребенком на руках на самой заре своей творческой карьеры.

«Я помню, как лила слезы из-за того, что мне пришлось уйти из университета, взять декретный отпуск. Я не понимала, как дальше продолжать учиться и приближаться к своей мечте. Это меня очень пугало и расстраивало. Был очень тяжелый момент. Ведь я планировала и думала, мол, вот, рожу ребеночка, родители помогут и я быстренько вернусь в свою профессию, продолжу учебу. Но мой декретный отпуск затянулся на целых 4 года. Я была постоянно с ребенком. Но спустя 4 года я начала снова возвращаться в профессию, доучиваться и постепенно становиться на ноги. И тогда мы с мамой приняли решение, что она мне поможет с ребенком, а я буду возвращаться в Киев, чтобы возобновить себя», — рассказала Ксения Мишина.

Напомним, что уже осенью на телеканале СТБ состоится премьера нового реалити «Холостячка», в котором вторую половину будет выбирать Ксения. Если вы желаете побороться за сердце главной героини, заполняйте анкету ЗДЕСЬ!

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