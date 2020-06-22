Гороскоп на 23 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 23 июня 2020 года обещает легкий спокойный день. Звезды советуют больше отдыхать. А что ждет именно ваш знак зодиака, читайте в гороскопе от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Овнам звезды рекомендуют поэкспериментировать с внешностью. Попробуйте сделать новую прическу или выбрать новый образ.
Телец
Самое время вспомнить давно заброшенные таланты и заняться творчеством. Посвятите этот день рисованию, сочинению, готовке, рукоделию, экспериментам.
Близнецы
Близнецам звезды советуют не торопить события. Попробуйте расслабиться и просто плыть по течению.
Рак
Ракам звезды советуют помечтать. Это хорошее релаксационное упражнение и возможность расширить свой кругозор.
Лев
Львам экстрасенсы рекомендуют сохранять спокойствие в любой ситуации. Что бы ни случилось, знайте: лучше избежать конфликта, чем его заглаживать.
Дева
Вы давно мечтали взяться за новые дела. Погода радует солнечными теплыми деньками, а настроение идеально подходит для новых реализаций.
Весы
Неожиданно свалившиеся задачи превратили течение дней для Весов в марафонский забег. Звезды советуют полностью посвятить сегодняшний день себе.
Скорпион
Скорпионам нужны новые впечатления. Звезды советуют взять выходной и устроить мини-путешествие по околицам города. Не забывайте о масках и дезинфекции рук.
Стрелец
Кажется, Стрельцы забыли о близких людях. Работа отнимает все ваше время. Попробуйте нажать на тормоза и подарить свои заботу, внимание самым родным.
Козерог
Вас ждет легкий, позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.
Водолей
Хватит думать о прошлом. Важно не то, чего уже не изменить, а то, что создает наше будущее.
Рыбы
Рыбам нужно научиться прислушиваться к интуиции. Именно она может помочь вам найти правильное решение даже в самой сложной ситуации.