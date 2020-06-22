Украинская певица крымскотатарского происхождения и победительница Международного песенного конкурса «Евровидение» Джамала стала мамой во второй раз. Об этом стало известно из соответствующего поста в Instagram. Детальнее читайте в материале.

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19 июня украинская певица Джамала стала мамой во второй раз. О радостной новости она рассказала на своей странице в Instagram. Победительница Международного песенного конкурса «Евровидение-2016» опубликовала трогательный пост со снимком, в котором рассказала, что стала мамой. Певица также рассекретила пол новорожденного и его имя. Джамала родила мальчика, которого назвала Селим-Гирай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Напомним, что у Джамалы и ее мужа уже есть один ребенок: двухлетний сын Эмир-Рахман.

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