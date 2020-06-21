Вкуснейшие хачапури: рецепт от Сергея Денисова
21.06.2020
Большинство из нас просто обожают грузинские хачапури! А выбрать любимые не так и легко: имеретинские, мегрельские, осетинские, гурийские, сванские, аджарские ― в каждом уголке Грузии есть свой вариант приготовления этого блюда! Участник «МастерШеф»-9 Сергей Денисов рассекретил рецепт приготовления своих любимых хачапури. Подробнее ― в материале!
Ингредиенты для теста:
- Мацони ― 500 г
- Молоко ― 250 мл
- Яйцо ― 1 шт.
- Масло сливочное ― 100 г
- Масло подсолнечное ― 150 г
- Мука пшеничная ― 1 кг
- Дрожжи сухие ― 1 ст. л.
- Соль и сахар ― по щепотке
Ингредиенты для начинки:
- Имеретинский сыр ― 1 кг
- Яйцо ― 1―2 шт.
- Масло сливочное ― 50 г
Способ приготовления:⠀
- Смешать стакан теплого молока, дрожжи, немного сахара и муки. Оставить и не трогать закваску 20 мин.
- Масло сливочное растопить.
- В закваску добавить мацони, подсолнечное масло, соль, яйцо и просеянную муку, хорошенько вымешать. Как только тесто начнет потихоньку поддаваться, добавить топленое масло и вымешивать, пока не будет однородное.
- Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте, пока не поднимется вдвое, затем обмять и дать дойти второй раз.
- Сыр натереть и по вкусу добавить яйцо, масло и соль.
- Готовое тесто разделить на куски массой грамм 200, каждый раскатать в лепешку толщиной 1,5 см и выложить слой сырной начинки, затем собрать края, как в платок, и защипать.
- Перевернуть заготовку швом вниз и аккуратно раскатать.
- Смазать яйцом, сметаной и сделать пальцем дырку в центре.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15―20 мин., периодически прокручивая. Готовые хачапури достать из духовки и дать отдохнуть 5―10 мин. под полотенцем.
Приятного аппетита!
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