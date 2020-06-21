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Вкуснейшие хачапури: рецепт от Сергея Денисова

21.06.2020

Большинство из нас просто обожают грузинские хачапури! А выбрать любимые не так и легко: имеретинские, мегрельские, осетинские, гурийские, сванские, аджарские ― в каждом уголке Грузии есть свой вариант приготовления этого блюда! Участник «МастерШеф»-9 Сергей Денисов рассекретил рецепт приготовления своих любимых хачапури. Подробнее ― в материале!

Ингредиенты для теста:

  • Мацони ― 500 г
  • Молоко ― 250 мл
  • Яйцо ― 1 шт.
  • Масло сливочное ― 100 г
  • Масло подсолнечное ― 150 г
  • Мука пшеничная ― 1 кг
  • Дрожжи сухие ― 1 ст. л.
  • Соль и сахар ― по щепотке

Ингредиенты для начинки:

  • Имеретинский сыр ― 1 кг
  • Яйцо ― 1―2 шт.
  • Масло сливочное ― 50 г

Способ приготовления:⠀

  1. Смешать стакан теплого молока, дрожжи, немного сахара и муки. Оставить и не трогать закваску 20 мин.
  2. Масло сливочное растопить.
  3. В закваску добавить мацони, подсолнечное масло, соль, яйцо и просеянную муку, хорошенько вымешать. Как только тесто начнет потихоньку поддаваться, добавить топленое масло и вымешивать, пока не будет однородное.
  4. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте, пока не поднимется вдвое, затем обмять и дать дойти второй раз.
  5. Сыр натереть и по вкусу добавить яйцо, масло и соль.
  6. Готовое тесто разделить на куски массой грамм 200, каждый раскатать в лепешку толщиной 1,5 см и выложить слой сырной начинки, затем собрать края, как в платок, и защипать.
  7. Перевернуть заготовку швом вниз и аккуратно раскатать.
  8. Смазать яйцом, сметаной и сделать пальцем дырку в центре.
  9. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15―20 мин., периодически прокручивая. Готовые хачапури достать из духовки и дать отдохнуть 5―10 мин. под полотенцем.

Приятного аппетита!

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