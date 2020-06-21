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Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня от экстрасенсов СТБ

21.06.2020

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и неожиданности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? У кого может круто поменяться жизнь, а кто узнает большую тайну? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 22 по 28 июня 2020 года от экспертов СТБ.

гороскоп

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Гороскоп на неделю Овны

На этой неделе вам стоит обратиться за помощью ко всем знакомым. В случае возникновения конфликтов и неприятностей на работе решить проблему помогут ваши коммуникативные способности. Ближе к среде вы сильно устанете. Однако в пятницу вас будет ждать приятный сюрприз от второй половинки. Так что все невзгоды вы быстро забудете. 

Гороскоп на неделю Тельцы

Начало недели пройдет весьма удачно. Вы с большим энтузиазмом возьметесь за домашнюю работу. В отношениях с любимым человеком царит гармония и понимание. Вы строите планы на будущее. Однако будьте осторожны. Не бросайтесь в омут с головой. Все будет, только постепенно. Выходные проведите в кругу семьи. Не нужно пускать в дом незнакомых и неприятных вам людей. 

Гороскоп на неделю Близнецы

Неделя обещает быть вполне спокойной. Вы сможете завершить все проекты, над которыми работаете. Звезды советуют поговорить со своей второй половинкой и обсудить планы на будущее. Если вас все устраивает, то пришло время составить план и действовать. В четверг могут начаться небольшие неурядицы со здоровьем. Однако при правильном подходе все разрешится очень быстро. Выходные посвятите отдыху.

Гороскоп на неделю Раки

Ваше начальство на вас возлагает большие надежды. Однако не стоит зазнаваться. Вы остро воспринимаете критику, и в этом самая большая проблема. Постарайтесь не реагировать на колкие замечания со стороны коллег. Тогда сможете улучшить мнение начальства о вас. В пятницу отдохните с семьей. Но не забывайте о том, что карантин еще не закончился. Поберегите свое здоровье и здоровье вашей семьи. 

Гороскоп на неделю Львы

У вас есть большие шансы улучшить свое финансовое состояние. Если вы будете верить в себя и перестанете обращать внимание на разговоры за спиной, то быстро добьетесь успеха. Во вторник может возникнуть небольшой конфликт. Постарайтесь не высказываться на эмоциях. Выходные проведите в кругу семьи. Возможно, вам стоит поехать на пикник в лес. 

Гороскоп на неделю Девы

На этой неделе вас ждут приятные перемены в личной жизни. Вполне вероятно, что среди своих знакомых вы найдете человека, на которого посмотрите иными глазами. Велика вероятность возникновения романа между вами. Только будьте осторожны  ― не стоит бросаться в омут с головой. Также постарайтесь на первых порах скрыть ваши отношения от общих знакомых. Пусть потом для них это будет большим сюрпризом. 

Гороскоп на неделю Весы

Эту неделю полностью посвятите развитию коммуникативных навыков и повышению своей квалификации. Вам стоит задуматься над тем, чтобы сменить работу или немного поменять сферу деятельности. Не стоит так бояться перемен. Возможно, именно это откроет перед вами новые двери в светлое будущее. 

Гороскоп на неделю Скорпионы

Вы целиком и полностью зациклились на себе. Из-за этого некоторые близкие люди обижаются. Ваше стремление быть идеальным у кое-кого вызывает лишь истерический смех. Подумайте, иногда вы очень некрасиво себя ведете по отношению к окружающим. Ближе к четвергу вам захочется в отпуск, однако этого пока делать не стоит. Лучше потихоньку выполнять свои профессиональные обязанности. 

Гороскоп на неделю Стрельцы

Эта неделя будет полна приятных сюрпризов и неожиданностей. Ближе ко вторнику вы получите неожиданный бонус на работе. В пятницу ваше начальство и вовсе воспоет вам дифирамбы. А в субботу любимый человек порадует приятным подарком. Жизнь удалась. С чем мы вас и поздравляем. 

Гороскоп на неделю Козероги

В этот период вам стоит всю свою энергию направить на повышение профессиональных навыков. Удачное время для переговоров с начальством о перспективах своей деятельности, у молодых людей – для выбора профессии и самоопределения. Ваши амбиции направлены на то, чтобы сделать что-то масштабное, достичь широкого признания за свой вклад и усилия. И, будьте уверены, у вас все получится. Только не забывайте при этом оставаться человеком. 

Гороскоп на неделю Водолей

Неделя неожиданных признаний и сюрпризов. В понедельник на работе может произойти серьезный конфликт, из которого вы узнаете, что некоторые люди плели интриги и заговоры против вас. Однако не стоит из-за этого расстраиваться и устраивать разбор полетов. Нужно знать врага в лицо и придумать план по его уничтожению. Этому и посвятите всю неделю.

Гороскоп на неделю Рыбы

Вполне вероятно, что на этой неделе ваша жизнь круто изменится. Скорее всего вы получите заветное кольцо и предложение руки и сердца. Также хорошие новости вас ждут на работе. Возможно повышение. В четверг и пятницу не стоит начинать генеральную уборку. Ваши планы поменяются и будет не до этого. 

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