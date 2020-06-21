Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и неожиданности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? У кого может круто поменяться жизнь, а кто узнает большую тайну? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 22 по 28 июня 2020 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю ― Овны

На этой неделе вам стоит обратиться за помощью ко всем знакомым. В случае возникновения конфликтов и неприятностей на работе решить проблему помогут ваши коммуникативные способности. Ближе к среде вы сильно устанете. Однако в пятницу вас будет ждать приятный сюрприз от второй половинки. Так что все невзгоды вы быстро забудете.

Гороскоп на неделю ― Тельцы

Начало недели пройдет весьма удачно. Вы с большим энтузиазмом возьметесь за домашнюю работу. В отношениях с любимым человеком царит гармония и понимание. Вы строите планы на будущее. Однако будьте осторожны. Не бросайтесь в омут с головой. Все будет, только постепенно. Выходные проведите в кругу семьи. Не нужно пускать в дом незнакомых и неприятных вам людей.

Гороскоп на неделю ― Близнецы

Неделя обещает быть вполне спокойной. Вы сможете завершить все проекты, над которыми работаете. Звезды советуют поговорить со своей второй половинкой и обсудить планы на будущее. Если вас все устраивает, то пришло время составить план и действовать. В четверг могут начаться небольшие неурядицы со здоровьем. Однако при правильном подходе все разрешится очень быстро. Выходные посвятите отдыху.

Гороскоп на неделю ― Раки

Ваше начальство на вас возлагает большие надежды. Однако не стоит зазнаваться. Вы остро воспринимаете критику, и в этом самая большая проблема. Постарайтесь не реагировать на колкие замечания со стороны коллег. Тогда сможете улучшить мнение начальства о вас. В пятницу отдохните с семьей. Но не забывайте о том, что карантин еще не закончился. Поберегите свое здоровье и здоровье вашей семьи.

Гороскоп на неделю ― Львы

У вас есть большие шансы улучшить свое финансовое состояние. Если вы будете верить в себя и перестанете обращать внимание на разговоры за спиной, то быстро добьетесь успеха. Во вторник может возникнуть небольшой конфликт. Постарайтесь не высказываться на эмоциях. Выходные проведите в кругу семьи. Возможно, вам стоит поехать на пикник в лес.

Гороскоп на неделю ― Девы

На этой неделе вас ждут приятные перемены в личной жизни. Вполне вероятно, что среди своих знакомых вы найдете человека, на которого посмотрите иными глазами. Велика вероятность возникновения романа между вами. Только будьте осторожны ― не стоит бросаться в омут с головой. Также постарайтесь на первых порах скрыть ваши отношения от общих знакомых. Пусть потом для них это будет большим сюрпризом.

Гороскоп на неделю ― Весы

Эту неделю полностью посвятите развитию коммуникативных навыков и повышению своей квалификации. Вам стоит задуматься над тем, чтобы сменить работу или немного поменять сферу деятельности. Не стоит так бояться перемен. Возможно, именно это откроет перед вами новые двери в светлое будущее.

Гороскоп на неделю ― Скорпионы

Вы целиком и полностью зациклились на себе. Из-за этого некоторые близкие люди обижаются. Ваше стремление быть идеальным у кое-кого вызывает лишь истерический смех. Подумайте, иногда вы очень некрасиво себя ведете по отношению к окружающим. Ближе к четвергу вам захочется в отпуск, однако этого пока делать не стоит. Лучше потихоньку выполнять свои профессиональные обязанности.

Гороскоп на неделю ― Стрельцы

Эта неделя будет полна приятных сюрпризов и неожиданностей. Ближе ко вторнику вы получите неожиданный бонус на работе. В пятницу ваше начальство и вовсе воспоет вам дифирамбы. А в субботу любимый человек порадует приятным подарком. Жизнь удалась. С чем мы вас и поздравляем.

Гороскоп на неделю ― Козероги

В этот период вам стоит всю свою энергию направить на повышение профессиональных навыков. Удачное время для переговоров с начальством о перспективах своей деятельности, у молодых людей – для выбора профессии и самоопределения. Ваши амбиции направлены на то, чтобы сделать что-то масштабное, достичь широкого признания за свой вклад и усилия. И, будьте уверены, у вас все получится. Только не забывайте при этом оставаться человеком.

Гороскоп на неделю ― Водолей

Неделя неожиданных признаний и сюрпризов. В понедельник на работе может произойти серьезный конфликт, из которого вы узнаете, что некоторые люди плели интриги и заговоры против вас. Однако не стоит из-за этого расстраиваться и устраивать разбор полетов. Нужно знать врага в лицо и придумать план по его уничтожению. Этому и посвятите всю неделю.

Гороскоп на неделю ― Рыбы

Вполне вероятно, что на этой неделе ваша жизнь круто изменится. Скорее всего вы получите заветное кольцо и предложение руки и сердца. Также хорошие новости вас ждут на работе. Возможно повышение. В четверг и пятницу не стоит начинать генеральную уборку. Ваши планы поменяются и будет не до этого.

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