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Гороскоп на 22 июня 2020 года

21.06.2020

Гороскоп на 22 июня 2020 года принесет вам много полезной информации и поможет правильно построить планы. Кому нужно посвятить день учебе, а кто может достичь невероятных высот на профессиональном поприще? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

гороскоп

Овен

Вы полностью поглощены мечтаниями. Однако звезды советуют спуститься с небес на землю и посмотреть на мир трезво. 

Телец

Вполне обычный день, хотя его могут омрачить мелкие неурядицы и бытовые проблемы. За поддержкой и советом в критический момент можно обратиться к верным друзьям. 

Близнецы

Прекрасный день. Возможно, вы получите выгодное предложение на работе. Однако есть вероятность того, что придется учиться приспосабливаться к новым условиям. 

Рак

В любой непонятной ситуации не теряйте невозмутимости и уверенности в себе. Скорее всего, именно это и поможет избежать нескольких серьезных конфликтов. 

Лев

Постарайтесь трезво оценивать свои возможности и не гоните лошадей. Возможно, то, чего вы хотите, вам на самом деле и не нужно. Время все расставит по своим местам. 

Дева

Если вы проявите настойчивость и приведете трезвые аргументы, то, вполне вероятно, сможете сорвать на работе большой куш. В любовных делах пока затишье. 

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Весы

Постарайтесь все важные дела завершить к полудню. К вечеру ваше настроение слегка измениться. Да и в планах могут произойти перемены. 

Скорпион

Сегодня вы, возможно, измените взгляды на некоторые вопросы. Не исключено предательство со стороны близкого друга. Будьте осторожны и не доверяйте непроверенным людям свои тайны. 

Стрелец

На вашем пути могут появиться недоброжелатели. Однако если вы соберете все свои силы в кулак, то легко справитесь со всеми неурядицами. 

Козерог

Прекрасный день, чтобы усовершенствовать свои навыки. Можно записаться на курсы повышения квалификации или поучиться чему-то новому. 

Водолей

Прекрасный день для старта и реализации новых творческих идей. Запаситесь терпением и поддержкой от влиятельных людей. И у вас все получится. 

Рыбы

Сегодня вам стоит провести день в расслабленном состоянии. Ни одно дело, которое вы начнете, не сможете довести до конца. Так что включите «режим улитки». 

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