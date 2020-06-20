Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели интригующий 17 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. На прошлой неделе участники готовили арт-блюда. Но чем удивлял 17 выпуск? Узнайте уже сейчас в нашем материале.

17 выпуск начался с третьего конкурса. Кухню шоу посетили лучшие из лучших шеф-поваров «МастерШеф. Профессионалы»-1. Известно, что участников осталось всего 8. Так, по правилам конкурса, 8 финалистов первого сезона выбирали себе участника со второго сезона для того, чтобы те готовили им блюда. Подвох состоит в том, что конкурсанты должны приготовить ресторанные блюда из ингредиентов, которые больше всего ненавидят участники первых «профессионалов».

Участница первого сезона Катя захотела, чтобы для нее блюдо приготовил Эдуард. Нелюбимый ее ингредиент – брюссельская капуста. Это показалось нетяжелым заданием для Эдика. Саша Цвигун готовил для Павла. Он хотел, чтобы Александр сотворил блюдо молекулярной кухни из морской капусты.

А вот Ефим Кравченко готовил соевое мясо для Саши Абрамова. Евгений Гребенник должен был удивить Константина Лайпайкова речной рыбой, а Виктор ― Юру Негрича блюдом из манной крупы. Владислав Ермаков готовил для Екатерины Яблонской тыкву. А вот Давид готовил для другого мясного короля – Алика Мкртчяна ― овощ, который тот ненавидит, ― пастернак. Юлии пришлось готовить для другой Юлии – Ангеловой, которая с детства терпеть не может оливки.

На приготовление этих блюд жюри дало участникам 1,5 часа. И пока гости наблюдали с балкона, повара приступили к выполнению задания. Юля, несмотря на волнение, смогла влюбить Ангелову в оливки. Морская капуста тоже пришлась по вкусу Павлу, поэтому Саша Цвигун тоже справился со своим нелегким заданием.

А вот Влад приготовил тыкву с креветками, но не удивил Екатерину Яблонскую, ведь он использовал тыкву как гарнир, а не основной продукт. Евгений Гребенник по-настоящему удивил Константина Лайпайкова своим блюдом из речной рыбы.

Ефим приготовил вареники с мясом, но Саше Абрамову сразу же не понравилась презентация блюда. Поэтому кондитер не справился со своим заданием. Следующее блюдо, которое оценивали жюри и участники, принадлежало Эдику. Брюссельская капуста пришлась по вкусу Кате, а пастернак Давида впечатлил критичного Алика. Виктор не сумел удивить презентацией манной крупы Юру Негрича, но вот вкус блюда участнику первого сезону понравился. В итоге, Ефиму, Саше и Владиславу дали черные фартуки.

Следующий конкурс поразил участников «МастерШеф. Профессионалы»-2. Им предстояло батлится с участниками первого сезона! Но кто же победил в кулинарном поединке? Капитаном первого сезона участники назначили Александра Абрамова, а второго ― Эдика. Оценивать квалификацию кулинаров приехали четыре известных украинских ресторатора: Денис Комаренко, Максим Храмов, Алексей Юсупов и Яков Лившиц. Участникам нужно было приготовить блюда топ-уровня. На приготовление блюд им выделили целых 2 часа! Но какие же блюда понравились влиятельным рестораторам? Кто готовит лучше: участники первого сезона или второго?

По подсчету голосов, победили красные ― команда второго сезона! А вот на битве черных худшим было несладко! Ефим, Саша и Влад должны были справиться с нелегким заданием: создать кулинарный прорыв. Каждому участнику нужно сделать свой, авторский гурме-полуфабрикат. На приготовление блюд черным выделили 1,5 часа. Но кто проиграл битву и навсегда покинул главную кухню страны? Узнаем в следующем выпуске проекта!

Не пропустите 18 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 27 июня в 19:00 на телеканале СТБ!

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