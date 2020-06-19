В 17 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут состязаться с участниками 1 сезона
19.06.2020
В 17 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители увидят продолжение непростой кулинарной игры, с которой справятся далеко не все! Кроме этого, участники второго сезона сойдутся в сложной битве с участниками первого. Но с какими трудностями столкнутся шефы? Узнаем в новом выпуске.
Смотрите в 17 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:
- Кто опозорится из-за своего блюда на всю страну?
- Какой сезон «МастерШеф. Профессионалы» окажется сильнее ― 1 или 2?
- Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта?
Не пропустите 17 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 20 июня, в 19:00 на телеканале СТБ и онлайн на официальном сайте STB.UA!
Video: В 17 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут состязаться с участниками 1 сезона
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