В 17 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители увидят продолжение непростой кулинарной игры, с которой справятся далеко не все! Кроме этого, участники второго сезона сойдутся в сложной битве с участниками первого. Но с какими трудностями столкнутся шефы? Узнаем в новом выпуске.

Смотрите в 17 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Кто опозорится из-за своего блюда на всю страну?

Какой сезон «МастерШеф. Профессионалы» окажется сильнее ― 1 или 2?

Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта?

Не пропустите 17 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 20 июня, в 19:00 на телеканале СТБ и онлайн на официальном сайте STB.UA!

Video: В 17 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут состязаться с участниками 1 сезона 20 июня 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 17 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 17 (эфир от 20.06.2020)

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