«Слепая» 57 серия: почему нельзя дарить часы любимым

Новая история, основанная на реальных событиях, в 57 серии сериала «Слепая». Провидица бабушка Люба рассказала о примете, которую связывают с часами. Почему их нельзя дарить любимым? Узнайте в материале.

Анжела очень волновалась за своего мужа, который пострадал вследствие аварии. Врачи не давали никаких гарантий. Поэтому женщина пошла к бабушке. Она хотела узнать, чем можно помочь любимому, который накануне своего дня рождения едва не погиб. А еще Анжелу волновал вопрос о сестре мужа, которая якобы была с ним во время аварии.

«Возьми эту дубовую ветвь и положи под матрас мужа. Сила столетнего дуба ему поможет, и он быстрее выздоровеет. В этой истории действительно какая-то загадка… Принеси мне в следующий раз какую-то вещь, принадлежавшуя покойной сестре мужа, тогда я смогу больше тебе рассказать», — сообщила провидица.

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Самым главным для Анжелы было здоровье ее мужа. Однако мысли о его сестре не давали ей покоя. Когда жена положила ветку дуба под матрас мужа, ему стало значительно лучше. Утром Анжеле позвонили из больницы и сказали, что Назар наконец пришел в себя. Услышав хорошие новости, она бросилась к мужу. Однако оказалось, что он не помнит, с кем был в машине. Анжела радовалась, что Назар наконец начал поправляться. Однако женщина хотела узнать, как можно вернуть ему память и узнать правду о том, кто на самом деле был с ним во время аварии. Поэтому она решила на следующий день поехать снова к бабушке.

«Веревка вся в узелках… Ситуация с сестрой мужа очень запутанная. И путаница эта давно началась. А Назар твой при полной памяти. Только правду говорить не хочет», — сообщила бабушка.

Прошло время, Назара выписали из больницы, но вдруг Анжеле позвонила Тая — секретарша мужа — и сказала, что имеет к ней важный разговор. Женщина очень удивилась, но согласилась встретиться. Секретарша сообщила, что у мужа есть любовница, о которой она знает, поэтому готова поделиться координатами. После того, как открылась вся правда, Анжела развелась с мужем. К Ирине Назар так и не вернулся. Анжела никак не могла прийти в себя от измены и лицемерия близких людей.

Бабушка просит помнить о примете: чтобы отношения с любимым мужем оставались крепкими, ни в коем случае нельзя дарить ему часы, ведь это может привести к расставанию.

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