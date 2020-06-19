«Слепая» 56 серия: Почему на свадьбу нельзя надевать чужие украшения

В новой серии сериала «Слепая» провидица бабушка Люба помогла девушке найти свое счастье и снять порчу на незамужество. А виной всему оказалось ценное украшение. Больше — узнайте в материале.

Даша была шокирована тем, что ее жених Денис отказался жениться на ней. И это после двух лет счастливой любви! И самое страшное, что у Даши это уже вторая свадьба, которая не состоялась. Пять лет назад произошло то же самое — жених бросил Дашу. Девушка была в отчаянии и хотела понять, почему ей так не везет в личной жизни. С этим вопросом она отправилась к бабушке.

«Все знаю. Жених твой сказал тебе “Нет”! А первый тоже тебя бросил. Отец твой очень хочет помочь тебе. Он сказал, чтобы ты встретилась с его вдовой, Валентиной. Она должна тебе рассказать что-то важное. После встречи с ней сразу приходи ко мне», — приказала провидица.

Через бывших друзей отца Даша нашла его вторую жену и назначила ей встречу. Девушка откровенно рассказала Валентине о своей ситуации со свадьбой, о визите к бабушке, о ее видениях и о словах покойного отца.

«Много лет назад мы с твоей мамой были подругами. Я влюбилась в твоего отца и подарила твоей маме самое дорогое, что у меня было, — старинную брошь с бриллиантами. Жанна приняла этот подарок, даже не представляя его ценности. А уже через месяц твой отец бросил вас и пришел ко мне. Дело в том, что на этой броши, вернее, на драгоценных камнях в ней, была порча. Моя знакомая гадалка брошь эту заговорила на разлуку твоих родителей», — призналась женщина.

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Даша поняла, что причина ее проблем может крыться именно в этой броши. Она приняла решение отнести это украшение бабушке, чтобы та посмотрела на нее и посоветовала, что делать дальше.

«Это не простая брошь, а разлучница. Эти камни разлучили твоих родителей, а теперь и тебя с твоими женихами разлучает. Неподалеку вашего дома есть парк. Найди там перекресток, людьми протоптанный, и закопай брошь. Точно посередине. Только так она потеряет свои злые чары», — посоветовала бабушка Люба.

После того, как Даша провела обряд и избавилась бриллиантов-разлучников, в ее жизни все наладилось. Она встретила хорошего парня и вышла за него замуж. Жанна с нетерпением ждет внуков. Бабушка говорит: нельзя на свадьбу надевать чужие украшения с драгоценными камнями, ибо они насыщаются посторонней силой и способны негативно влиять на судьбу невесты ― могут отобрать ее счастье, даже разрушить жизнь.

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