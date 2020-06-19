Провидица бабушка Люба помогла Ярославу уберечься от обмана, а также сохранить свою семью. Оказалось, что виной всему была женщина, которая села на их с женой спальную кровать. Больше — в материале.

В доме тишина. Ярослав открывает дверь в спальню и застывает на пороге: напротив двери на супружеской постели сидит женщина в переднике, держит фото Ярослава и Юли и протирает его тряпкой. Когда мужчина увидел Ирину, он не поверил своим глазам, ведь много лет он считал ее умершей. Более того, с ней была связана тайна его прошлого. Он не знал, чего ожидать от нее. Услышав от приятеля о даре бабушки, мужчина решил обратиться к ней за советом.

«Чувствую, тебя до сих пор беспокоит та последняя встреча. Не очень хорошо ты поступил с Ириной, вину чувствуешь. Не зря волнуешься. Но не верь Ирине, потому что от нее будут беды. Сейчас я тебе ничем не могу помочь, но ты ко мне придешь, когда настанет время», — сказала ясновидящая.

Ярослав догадывался, что Ирина пришла в его семью не просто так. А когда он узнал о ее сыне, начал просчитывать в голове даты последней встречи с Ириной. По словам женщины выяснилось, что Роман — их с Ярославом сын.

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Мужчина решил налаживать отношения с сыном, однако с женой Юлей отношения значительно портились. Ярослав понял, что его семейная жизнь ухудшилась с тех пор, как появилась Ирина. Но и бросить ее он не мог. Она все же была матерью его сына. Не зная, как поступить, Ярослав снова поехал в бабушке за советом.

«А чего ты его сыном называешь? Нет у тебя сына. Зажги эту свечу дома, когда там будут и Юля, и Ирина. Тогда ты узнаешь правду обо всех», — ошеломила мужчину провидица.

Утром, когда Ирина пришла в дом, Ярослав зажег свечу. Как и говорила бабушка, все подействовало. Выяснилось, что Роман ― любовник Ирины, а не сын. Бабушка напоминает: будьте осторожны, пуская в спальню чужого человека. На супружеской постели никто не должен сидеть, кроме хозяев и их детей, иначе будут измены.

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