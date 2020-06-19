20 июня в 9:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 23 и 24 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из знаменитостей совершил преступления и какое наказание понес за это. Подробнее читайте в материале.

В 23 и 24 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

Кто из селебрити попался на крючок аферистов? Невероятные истории от Орнеллы Мутти, Виктора Павлика, Ксении Мишиной и других.

Богатые тоже плачут: кто из знаменитостей совершил преступления и какое наказание понес за это? Откровения от Натальи Бочкаревой, Константина Меладзе, Харви Вайнштейна и других.

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