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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 23 и 24 выпуски от 20.06.2020

19.06.2020

20 июня в 9:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 23 и 24 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из знаменитостей совершил преступления и какое наказание понес за это. Подробнее читайте в материале.

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В 23 и 24 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

  • Кто из селебрити попался на крючок аферистов? Невероятные истории от Орнеллы Мутти, Виктора Павлика, Ксении Мишиной и других.
  • Богатые тоже плачут: кто из знаменитостей совершил преступления и какое наказание понес за это? Откровения от Натальи Бочкаревой, Константина Меладзе, Харви Вайнштейна и других.

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