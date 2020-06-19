«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 23 и 24 выпуски от 20.06.2020
19.06.2020
20 июня в 9:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 23 и 24 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из знаменитостей совершил преступления и какое наказание понес за это. Подробнее читайте в материале.
В 23 и 24 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:
- Кто из селебрити попался на крючок аферистов? Невероятные истории от Орнеллы Мутти, Виктора Павлика, Ксении Мишиной и других.
- Богатые тоже плачут: кто из знаменитостей совершил преступления и какое наказание понес за это? Откровения от Натальи Бочкаревой, Константина Меладзе, Харви Вайнштейна и других.
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