Сегодня, 19 июня, в эфир телеканала СТБ выйдет 3 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. Пары уже немного раззнакомились, а значит, пришло время первых свиданий. Однако практически у всех они пройдут провально. Почему Юля будет готова убежать от Ромы, а Карина и вовсе засомневается в Артеме? И как Инна отреагирует на фанаток Игоря? Узнайте все подробности в материале.

В третьем выпуске романтического реалити «Наречена для тата»-3 пары пойдут на первые свидания. Но, как говорится в народной мудрости: первый блин комом. Почему у всех пар получились провальные свидания, и смогли ли молодые люди наладить отношения?

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В 3 выпуске проекта вы узнаете:

Какие эмоции испытает Инна, когда увидит, в каких условиях живет Игорь с сыном?

Почему Юля негативно отреагирует на свидание-сюрприз, которое ей устроит Роман?

Почему вечеринка Карины и Артема закончится грандиозной ссорой?

Какие первые разногласия произойдут между Инной и Игорем?

Как отреагирует Инна на фанаток, которыми окружен Игорь?

Удастся ли Роману реабилитироваться за провальное свидание перед Юлей?

Состоится ли первая близость между одной из пар на проекте?

Video: «Наречена для тата»-3: Первый блин комом ― провальные свидания пар Наречена для тата 3 выпуск 3 сезон: Первый блин комом ― провальные свидания пар. Почему Юля будет готова убежать от Ромы, а Карина и вовсе засомневается в Артеме? И как Инна отреагирует на фанаток Игоря?

Video: «Наречена для тата»-3: Первый блин комом ― провальные свидания пар Наречена для тата 3 выпуск 3 сезон: Первый блин комом ― провальные свидания пар. Почему Юля будет готова убежать от Ромы, а Карина и вовсе засомневается в Артеме? И как Инна отреагирует на фанаток Игоря?

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