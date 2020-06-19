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«Наречена для тата»-3: Первый блин комом ― провальные свидания пар

19.06.2020

Сегодня, 19 июня, в эфир телеканала СТБ выйдет 3 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. Пары уже немного раззнакомились, а значит, пришло время первых свиданий. Однако практически у всех они пройдут провально. Почему Юля будет готова убежать от Ромы, а Карина и вовсе засомневается в Артеме? И как Инна отреагирует на фанаток Игоря? Узнайте все подробности в материале.

ндт

В третьем выпуске  романтического реалити «Наречена для тата»-3 пары пойдут на первые свидания. Но, как говорится в народной мудрости: первый блин комом. Почему у всех пар получились провальные свидания, и смогли ли молодые люди наладить отношения? 

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В 3 выпуске проекта вы узнаете:

  • Какие эмоции испытает Инна, когда увидит, в каких условиях живет Игорь с сыном?
  • Почему Юля негативно отреагирует на свидание-сюрприз, которое ей устроит Роман?
  • Почему вечеринка Карины и Артема закончится грандиозной ссорой?
  • Какие первые разногласия произойдут между Инной и Игорем?
  • Как отреагирует Инна на фанаток, которыми окружен Игорь?
  • Удастся ли Роману реабилитироваться за провальное свидание перед Юлей?
  • Состоится ли первая близость между одной из пар на проекте? 

Video: «Наречена для тата»-3: Первый блин комом ― провальные свидания пар

Наречена для тата 3 выпуск 3 сезон: Первый блин комом ― провальные свидания пар. Почему Юля будет готова убежать от Ромы, а Карина и вовсе засомневается в Артеме? И как Инна отреагирует на фанаток Игоря?

Video: «Наречена для тата»-3: Первый блин комом ― провальные свидания пар

Наречена для тата 3 выпуск 3 сезон: Первый блин комом ― провальные свидания пар. Почему Юля будет готова убежать от Ромы, а Карина и вовсе засомневается в Артеме? И как Инна отреагирует на фанаток Игоря?

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