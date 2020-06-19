Уже осенью зрители увидят первое романтическое реалити на телеканале СТБ, в котором выбирать свою вторую половинку будет женщина. Проект «Холостячка» с главной героиней Ксенией Мишиной не оставит никого равнодушным. Эмоции, смех, страсть, волнение, чувства и главное — любовь! Все это о грядущем реалити «Холостячка»!

Ксения Мишина — успешная и всеми любимая талантливая актриса театра и кино, главная антагонистка легендарной костюмированной драмы «Крепостная», победительница танцевального шоу и в первую очередь — любящая мама. Отныне она официально Холостячка, которая готова встретить свою любовь.

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Воспитывая сына Платона, актриса всегда помнит о главном — семейных ценностях. Но в жизни Ксении были отношения, в которых мужчина не смог сохранить семью и ответственность.

«Мы разошлись с ним, когда я была на седьмом или восьмом месяце беременности. За восемь лет Платон меня ни разу не спросил, где и кто его папа. Я даже не знаю, почему. Мне кажется, он просто все понимает, он все знает», — рассказала Ксения об отце своего ребенка.

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«Я сотни раз говорила фразу: “Я люблю тебя”, играя роли на съемочных площадках. А теперь мне хочется сказать ее в жизни, по-настоящему. Своему любимому и единственному мужчине. Прямо в глаза. Я верю, что это случится», — заключила Холостячка.

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