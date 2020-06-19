Гороскоп на 20 июня 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит быть осторожным, а кто должен посвятить день спокойствию и медитации? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Хороший день. Однако все же возможны мелкие неприятности и неурядицы. Постарайтесь не обращать внимание на это, и тогда все пройдет гладко.

Телец

Прекрасный день для того, чтобы начать ремонт или просто немного освежить интерьер. Если финансы не позволяют глобальных перемен, можно просто купить новую вазу или чашку.

Близнецы

Сегодня вам не удастся ничего сделать из того, что вы себе запланировали. Однако не стоит расстраиваться, ведь изменения, которые от вас никак не зависят, пойдут вам только на пользу.

Рак

Критический день. Сегодня вам предстоит потратить все силы на то, чтобы решить массу проблем. К вечеру вы почувствуете сильную усталость. Найдите утешение в близком человеке.

Лев

Сегодня вам не стоит сосредотачиваться на работе и повышении своих профессиональных навыков. Лучше отдохните и проведите приятный вечер в кругу любимых людей.

Дева

Опасный день. Вы можете попасть под влияние плохих людей. Всегда думайте своей головой. Не забывайте о последствиях.

Больше по теме: Общий гороскоп на июнь 2020 от Хаяла Алекперова

Весы

Прекрасный день, который обещает неожиданные финансовые поступления. Можете побаловать себя приятной покупкой. Только не тратьте все деньги сразу.

Скорпион

Опасный день. Сегодня не стоит заключать важные договора и общаться с начальством. Время лучше потратить на саморазвитие и медитацию.

Стрелец

Сегодня вас легко ввести в заблуждение. Вы слишком доверчивы. Постарайтесь пропускать половину всего, что услышите, мимо ушей. А еще лучше проведите день в одиночестве.

Козерог

Непростой день. На вашем пороге могут появиться нежданные гости, которые принесут плохие известия. Постарайтесь не паниковать и думать с холодной головой. И, главное, помните: все можно решить.

Водолей

Абсолютно ровный день. Ничего грандиозного не случится. Однако не стоит расстраиваться. Иногда такие дни должны присутствовать. Так что ждите новых приключений. Но только завтра.

Рыбы

Сегодня вас легко обмануть. Так что постарайтесь не общаться с незнакомцами. Отложите важные финансовые операции на другой день. И крупных покупок также совершать не стоит.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ