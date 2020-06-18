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Запеченная курица: пошаговый рецепт

18.06.2020

Запеченная курица ― это не только вкусное, но и питательное блюдо. Своим любимым рецептом запеченной курицы поделился судья «МастерШеф. Профессионалы» Эктор Хименес-Браво. Пошаговый рецепт приготовления запеченной курицы читайте в материале.

Ингредиенты:

  • 1/4 ст. оливкового масла
  • 2 ст. л. лимонной цедры
  • 3 ст. л. лимонного сока
  • 4 зубчика мелко нарезанного чеснока 
  • 1 ст. л. смеси сухого орегано, розмарина и тимьяна
  • 1/2 ч. л. паприки
  • 1/4 ч. л. хлопьев чили (если нравится острое)
  • 1,5 кг куриных бедер или ножек
  • 1/2 кг картофеля, очищенного и нарезанного ломтиками
  • 1 большая луковица, нарезанная кубиками
  • 1 лимон, тонко нарезанный (как для чая)
  • Для декора ― нарезанная петрушка
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 200 градусов.
  2. Положите в форму для запекания пергамент.
  3. Смешайте оливковое масло, все приправы и лимонный сок (кроме нарезанного лимона).
  4. Смешайте в большой миске курятину со смесью. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Выложите курицу кожецей вверх вместе с картофелем и луком в форму с пергаментом. Если осталась смесь специй, полейте сверху.
  6. Закройте алюминиевой фольгой и запекайте 40 минут.
  7. Откройте, бережно перемешайте, выложите нарезанный лимон сверху и поставьте уже без фольги еще на 25―30 минут в духовку.
  8. Достаньте, дайте постоять 5―10 минут и перед подачей посыпьте нарезанной петрушкой.

 Приятного аппетита!

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