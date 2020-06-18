Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на 19 июня  2020 года

18.06.2020

Гороскоп на 19 июня 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит поберечь свои эмоции, а кто должен задуматься над своим поведением? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

гороскоп

Овен

Отличный день для путешествий. И пускай летать еще можно не везде, зато в нашей стране очень много прекрасных мест, которые можно посетить. 

Телец

Сегодня вы погрязнете в домашних хлопотах. Вероятно, целый день вы проведете на кухне или устроите генеральную уборку. 

Близнецы

Прекрасный день для решения деловых вопросов и совершения важных переговоров. Вы можете намного больше, чем думаете. Главное — поверить в себя. 

Рак

День решительных действий. Чтобы достичь успеха, вам не хватает напористости. Мешает лень. Посему пишите план действий и четко его придерживайтесь. 

Лев

День нестандартный. Вы сможете найти в себе силы для рутинной работы. Однако ближе к вечеру ваша энергия иссякнет и вам захочется просто отдохнуть. 

Дева

Удачный день. Сегодня все дела, за которые вы возьметесь, будут иметь положительный исход. Однако не стоит бросаться в омут с головой. Идите к цели плавно. 

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на 2020 год от Ярославы Федоровой

Весы

День постижения новых истин, проявления творческого потенциала. Возможно новое знакомство, которое со временем перерастет в серьезные отношения. 

Скорпион

День размышлений над ошибками прошлого. Пришло время подумать и сделать выводы. А еще сегодня прекрасный день для того, чтобы строить планы на будущее. 

Стрелец

Не стоит спешить и начинать новые дела. Вполне вероятно, что их исход будет неудачным. Так что поберегите силы и подождите более благоприятного времени. 

Козерог

Неоднозначный день. Вы можете познакомиться с приятным человеком, который в будущем сыграет в вашей жизни важную роль.  

Водолей

День прощения. Вам стоит задуматься о том, сколько человек вы отсеяли от себя из-за вашего скверного характера. Постарайтесь не горячиться и дайте людям шанс. 

Рыбы

Посвятите день решению важных вопросов и задач, которые давно требуют вашего вмешательства. А вот вечером можно немного расслабиться, выпить вина и посмотреть хороший фильм. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить