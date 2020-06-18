Домашний лимонад из апельсинов: рецепт приготовления от Шевы Димарика
18.06.2020
Домашний лимонад хорошо утоляет жажду и является настоящим кладезем витаминов для нашего организма. Тем более если использовать для его приготовления не только лимоны, но и другие фрукты. Например, сочные апельсины! Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепт самого вкусного лимонада из апельсинов.
Ингредиенты:
- апельсины – 1,5 кг
- лимоны – 4 шт.
- газированная минеральная вода – 7 стаканов
- мед – 1,4 стакана
- веточки мяты – 4 шт.
- кубики льда
Приготовление:
- Минеральную воду предварительно поставить в холодильник на 2 ч. Апельсины и лимоны вымыть, разрезать пополам и отжать сок.
- Смешать сок апельсина и лимона в большом кувшине. Добавить мед и тщательно перемешать. Убрать в холодильник на 1 час.
- Когда жидкость достаточно охладится, влить минеральную воду в кувшин с соком и перемешать. Добавить лед, украсить мятой и кружочками апельсинов.
Приятного аппетита!
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