Все о современных видах депиляции и эпиляции волос
В современном мире существует много видов депиляции и эпиляции: бритье, гели и кремы для депиляции, восковая депиляция, шугаринг, энзимная и лазерная эпиляция. Подробнее об особенностях каждого из способов удаления нежелательных волос читайте в нашем материале.
Для начала стоит разъяснить разницу между эпиляцией и депиляцией. Ведь многие путают эти два способа, с помощью которых можно избавиться от нежелательных волос. Перед тем как начинать изучать всевозможные манипуляции с нежелательными волосами на коже, учтите, что каждый из методов может вызвать аллергию или другие неприятные последствия. Поэтому рекомендуем тщательно рассмотреть каждый вид эпиляции и депиляции и сопоставить со здоровьем вашей кожи, а также привычками и финансовыми возможностями. Конечно, еще лучше – посоветоваться с профессионалами в этой области.
Эпиляция — это удаление волоса и его корневой части. Фолликулярный аппарат намеренно повреждают, чтобы препятствовать дальнейшему росту волос.
Депиляция — более примитивный и менее эффективный метод удаления волос, чем эпиляция. Во время этой процедуры удаляется лишь волосы, которые находятся на поверхности кожи.
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Виды депиляции и эпиляции
Депиляция (использование бритвы) – это механическое удаление только видимой части волоса, во время которого не затрагивается корень. Проводить процедуру нужно 2–3 раза в неделю. Менять лезвия рекомендуют после 5–7 использований.
Плюсы:
- Доступность
- Экономность
Минусы:
- Порезы
- Волоски быстро отрастают
- Волоски жесткие, что может привести к раздражениям на коже и зуду
Цена: 200 грн
Депиляторы в виде геля или крема – это химическое разрушение структуры волоса без повреждения корня. Процедура проводится раз в неделю. Перед использованием состава его нужно на короткое время нанести на небольшой участок кожи, чтобы проверить наличие аллергической реакции.
Плюсы:
- Доступность
- Относительно невысокая стоимость
- Волоски отрастают более мягкими и тонкими
Минусы:
- Ожоги
- Аллергические реакции
Цена: 300 грн
Биоэпиляция воском – это удаление волос с помощью натурального средства – воска; механическое удаление волоса, которое проводят в среднем раз в месяц.
Плюсы:
- При регулярном использовании – волос меньше, а их структура тоньше
- Можно делать как в домашних условиях, так и у специалистов
Минусы:
- Возможно врастание волос
- Ожоги
Цена: зависит от зоны, в среднем 700 грн
Биоэпиляция сахаром (шугаринг) – этот способ, как и восковая эпиляция, предусматривает нанесение на тело натуральных веществ. В данном случае – сахара. Делать шугаринг также рекомендуют раз в месяц.
Плюсы:
- Минимальное количество вросших волосков
- Если делать регулярно, волос меньше, а их структура тоньше
Минусы:
- Возможна аллергия
Цена: зависит от зоны, в среднем 800 грн
Энзимная эпиляция – это удаление волос с помощью воздействия на волосяной фолликул белковых ферментов (энзимов) и тепла. Проводится такая процедура раз в месяц.
Плюсы:
- Безболезненно
- Минимальное количество вросших волосков
- Если делать регулярно, волос меньше, а их структура тоньше
Минусы:
- Возможна аллергия
Цена: 800 грн
Лазерная эпиляция – это процедура устранения волосяных фолликул без повреждения кожи. С помощью воздействия лазера на волосяной фолликул обработанный волос разрушается, выпадает и больше не вырастает. Для полного устранения максимального количества волос (70–95%) рекомендуют пройти курс процедур с интервалом 1,5–3 месяца. Надо провести от 8 процедур, после каждой количество волос уменьшается на 20–30 %. Таким методом пользуется участница восьмого сезона проекта «Холостяк» Галя.
Плюсы:
- Это единственный метод, который эффективно удаляет вросшие волосы
Минусы:
- Луч воздействует лишь на темные волосы
- Нежелательное присутствие на солнце до и после процедуры
Цена: зависит от зоны, в среднем ноги обойдутся в 800 грн, а бикини в 900 грн.
Эпилятор – это электрический прибор, который с помощью пластин с корнем удаляет волосы на теле. Процедуру проводят 2–3 раза в месяц.
Плюсы:
- Доступность
- Экономность
Минусы:
- Вросшие волоски
- Болезненность
Цена: 600 грн