Новые серии сериала, основанного на реальных событиях, зрители увидят уже в эту пятницу. Провидица бабушка Люба поможет пролить свет на все тайны и странные истории, которые происходят в жизни новых героев. Не пропустите 19 июня на телеканале СТБ!

В 55 серии сериала «Слепая» о помощи будет просить Ярослав. Когда мужчина увидел Ирину, он не поверил своим глазам, ведь много лет считал ее умершей. А еще появление женщины очень беспокоило Ярослава тем, что с ней была связана тайна его прошлого. Он не знал, чего ожидать от Ирины. Услышав от приятеля о даре слепой бабушки Любы, мужчина решил обратиться к ней за советом.

В 56 серии сериала «Слепая» Даша была шокирована тем, что ее жених Денис отказался жениться на ней. И это после двух лет счастливой любви! И самое страшное, что у Даши это уже вторая несостоявшаяся свадьба. Пять лет назад произошло то же самое — жених бросил Дашу. Девушка была в отчаянии и хотела понять, почему ей так не везет в личной жизни. С этим вопросом она отправилась к слепой провидице бабе Любе.

В 57 серии сериала «Слепая» Анжела очень волновалась за своего мужа, который попал в аварию. Врачи не давали никаких гарантий. Поэтому женщина пошла к бабушке Любе. Она хотела узнать, чем можно помочь любимому, который накануне своего дня рождения едва не погиб.

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