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Модные прически 2020: тренды на весь год

17.06.2020

Если вы хотите изменить имидж, то 2020 год отлично для этого подходит. Ведь его можно назвать годом экспериментов и начала чего-то нового! Узнайте о самых популярных вариантах модных причесок 2020 года, ведь именно топовые прически станут той «палочкой-выручалочкой», которой под силу преобразить женщин до неузнаваемости, да и не только внешне!

Прическа гарсон 2020

прическа гарсон

Для любителей мальчишеской небрежности: короткая стрижка с приподнятыми у корней прядями. Идеальное сочетание — хрупкая шея и миниатюрные черты лица, оттененные брутальной прической, совсем как у эксперта проекта Слідство ведуть екстрасенси Яны Пасынковой:

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Можно укладывать в домашних условиях при помощи фена, брашинга и фиксирующего геля, чтобы создать прикорневой объём коротких прядей.

Прическа «Подружка сёрфера» 2020

подружка серфера прическа

Хотите выглядеть только что приехавшей из Майями? Смело делайте такую укладку. И учтите, что не найдется в мире женщины, которую бы эти локоны не делали моложе и как-то «воздушнее». Сделать ее довольно легко, всего лишь с помощью крупной плойки или огромных бигуди.

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Высокий конский хвост 2020

конский хвост

Гладкий или небрежно собранный на текстурные волосы, конский хвост в 2020 году все же имеет парочку отличительных особенностей: очень высокий, очень длинный и очень гладкий, а резинка непременно должна быть скрыта под прядью волос, закрепленной вокруг основания.

Прическа с эффектом мокрых волос 2020

эффект мокрых волос

Вариантов укладки с эффектом мокрых волос просто уйма. Вы можете уложить гелем только корни или же распределить масло и мусс по всей длине, убрав потом пряди в пучок или хвост. А для коротких стрижек укладка вообще станет спасением: выглядит модно, есть несколько разных стилей прически, создается за одну минуту. Идеально!

Прическа афрокудри 2020

афрокудри 2020

На самом деле это те же локоны, только очень мелкие. Очевидный успех этой прически в том, что она может добавить объема у корней волос: укладка произведет более игривое впечатление и добавит образу легкости. То, что нужно для Нового года или любого другого праздника в 2020 году!

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Низкий элегантный хвост 2020

низкий хвост

Если высокий хвост добавляет образу дерзости, то низкий походит для более утонченных дам. Это именно та классика, с которой никогда не прогадаешь. А если захотите разбавить прическу и сделать ее более нарядной — всегда можете положиться на стильные заколки и другие аксессуары для волос, совсем как яркая судья Х-фактора-10 Оля Полякова.

Оля Полякова

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