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Кто стал новым Холостяком 25 сезона «The Bachelor» в Америке

17.06.2020

Проект «The Bachelor» в Америке утвердил съемки и главного героя 25-го сезона! Премьера состоится в январе 2021 года традиционно на канале ABC. Новым Холостяком стал Мэтт Джеймс — 28-летний брокер по недвижимости. Подробнее — в материале.

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Отличные семейные ценности, успешная карьера и невероятная поддержка в социальных сетях, — так представили нового главного героя романтического реалити «The Bachelor». Сам же Холостяк отметил, что возьмет на себя роль лидера любовной истории.

Мэтт Джеймс родился в Северной Каролине, окончил университет Уэйк-Фореста, специализируется в области экономики. Его любовь к еде и творчеству привели к тому, что он создал организацию, которая призвана находить творческие способы вовлечения детей из малообеспеченных общин Нью-Йорка в разные виды деятельности и развивать их физическое и психическое здоровье.

Тем временем стартовал кастинг на 11 сезон реалити «Холостяк» в Украине! Анкету можно заполнить ЗДЕСЬ

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