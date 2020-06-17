Группа Cloudless запускает проект «Голос для Cloudless»

Участники нынешнего нацотбора на Евровидение поп-рок группа Cloudless уже в третий раз ищут вокалиста. Новое лицо и голос группы будут отбирать на платформах радиостанции Киев FM с помощью фанатских голосов и решения самих музыкантов.

Cloudless ярко ворвались в украинский шоубиз своим хитом «Drown Me Down» во время нацотбора на Евровидение в этом году, для участия в котором пригласили харизматичного финалиста шоу «Х-Фактор» Юру Каналоша. После нацотбора планировался тур и сольный концерт в Caribbean Club, однако карантин изменил планы ребят, а вместе с тем и сотрудничество с солистом.

За три года существования группа выпустила два полноценных альбома, записанных на студии Revet Sound, несколько клипов и лирик-видео, прозвучала саундтреками в проектах «Хата на тата», «Холостяк», «Зважені та щасливі». Их песни звучат на топовых радиостанциях, попадают в чарты и шазамятся из разных стран мира. Работоспособность и пыл ребят впечатляют!

Cloudless обращаются к потенциальному вокалисту: «Если у тебя есть неудержимое желание, ты из Киева или готов переехать, обожаешь петь, хочешь писать новую музыку, имеешь профессиональные способности или большое желание развиваться, любишь работать в команде и добиваться результата, имеешь прогрессивные взгляды на мир, а в тебе самом преобладают положительные качества, запиши демо на одну из наших песен: https://cutt.ly/vy516DM и пришли на почту: voice4cloudless@gmail.com».

Прием заявок открыт до 11 июля. Каждую субботу в 16:00 в чарте «Киев топ-20» на волне 98 FM будут объявлять лучший голос или голоса недели. Финал состоится 18 июля.

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