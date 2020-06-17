Гороскоп на 18 июня 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому нужно сосредоточиться на повышении квалификации, а кто должен отдохнуть? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня Овнам стоит отдать все свои силы работе. Если вы успеете подтянуть все хвосты, то будете весьма довольны вечером.

Телец

Есть вероятность совершить непредвиденные покупки. Однако не стоит расстраиваться по этому поводу: покупка будет весьма удачной и нужной.

Близнецы

У вас в голове бурлит огромное количество идей. Что ж, звезды советуют немедля браться за выполнение задуманного. Удача на вашей стороне.

Рак

Посвятите день раздумьям. Вам захочется поговорить с близким человеком, поделиться с ним своими планами на будущее. Возможно, вы измените свои приоритеты.

Лев

Прекрасный день для романтических прогулок и свиданий. Вам давно пора освежить свои чувства. Так что неспешная вечерняя прогулка — то, что вам нужно.

Дева

Сегодня лучше не начинать никаких новых дел. Возможны проблемы с недвижимостью и финансами. Так что звезды советуют притвориться мертвым и не высовываться.

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Весы

Не стоит планировать важных встреч и тем более не нужно подписывать никаких документов. Вечер проведите с близким человеком.

Скорпион

Сегодня вы будете сиять ярче солнца. Представители противоположного пола так и норовят завладеть вашим сердцем. Что ж, дайте им такую возможность.

Стрелец

День удачный для посещения госучреждений. Все ваши просьбы учтут, при этом специалисты будут вежливыми и дадут полезные консультации.

Козерог

Вы полностью поглощены новыми чувствами. Это прекрасно. Когда еще, как не летом, можно с головой отдаться чувствам и страсти. Только помните о безопасности.

Водолей

Прекрасный день для того, чтобы научиться чему-то новому. Велика вероятность получить скидку на интересный мастер-класс. Не упустите шанс стать лучше.

Рыбы

Рыбам сегодня полезно сосредоточиться на духовных вопросах. Звезды рекомендуют хорошо выспаться, больше отдыхать и никуда не спешить. Иначе есть шанс упасть от истощения.

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