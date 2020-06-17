Собираясь утром, не каждая девушка готова потратить много времени на свой дневной макияж. По мнению экспертов, повседневный макияж должен занимать не более 10–15 минут. Неотразимая актриса сериалов СТБ «Загадка для Анны» и «Исчезнувшая невеста» Даша Трегубова поделилась своими вариантами быстрого дневного make-up. На него вы потратите минимум времени, но при этом будете просто великолепны.

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«Дневной макияж у меня занимает минут десять. Вначале я наношу увлажняющий крем. В него я иногда добавляю пару капель автозагара, после чего тональный можно даже не использовать. Если все же использую тональник – очень лёгким и тонким шаром. Затем я наношу тени бежевого оттенка: более светлые на внутреннюю сторону верхнего века и более тёмные на внешнюю. Далее вдоль линии ресниц делаю тоненькую стрелку с помощью теней. Если мне хочется создать более яркий образ – пользуюсь карандашом или лайнером. Завершающие штрихи – немного персиковых румян и тушь. А если настроение «посиять», могу нанести каплю шиммера на верхнюю губу и под брови», – рассказала телеведущая.

Пошаговая инструкция для дневного макияжа

Шаг 1. Подготовить кожу лица.

Кожу очистить средством для умывания.

Сделать легкий пилинг лица с помощью скраба – тогда тональный крем ляжет на кожу лучше.

Ополоснуть лицо тоником – он нормализует pН кожи и позволит ухаживающим средствам глубже проникнуть в поры.

Увлажнить кожу лица кремо м с солнцезащитным SPF-фактором 30 или 50.

Нанести праймер – он послужит своеобразным барьером между средствами ухода за лицом и декоративными средствами для макияжа.

Шаг 2. Влажным спонжем нанести тональный крем на кожу. Так он ляжет аккуратнее и тоньше, а границы покрытия будут незаметными.



Шаг 3. Нанести корректор под глаза. Чтобы он держался лучше и качественнее скрывал недостатки, необходимо растушевать средство пальцами и «припечатать».



Шаг 4. Прокрасить брови пудровым карандашом. На веки нанести тени бежевого, светло-коричневого или пастельного оттенка.



Шаг 5. Аккуратно накрасить ресницы черной или темно-коричневой тушью в один-два слоя.



Шаг 6. Подчеркнуть контур лица бронзером, а на губы нанести блеск или нюдовую ненавязчивую помаду.

Повседневный макияж с акцентом на губы

Красная помада всегда в тренде. Ее можно использовать не только для вечерних мероприятий, но и смело в университет или на работу. Но стоит помнить, что в дневном макияже нужно делать акцент на чем-то одном – это губы или глаза. В зависимости от цвета кожи необходимо правильно подбирать оттенки помады, для смуглой больше подойдут приглушенные тона спелой вишни, а если вы девушка со светлым тоном кожи, то розовая палитра цветов идеально подойдет для вас.

Дневной макияж глаз

Если решили отдать свой голос за макияж с акцентом на глаза, то вам понадобится всего две вещи – карандаш и тени. Не забывайте, что такой make-up не должен выглядеть вульгарно и дерзко. Лучше сделать небольшой контур вокруг глаз с помощью черного карандаша и нанести тени нейтральных тонов, это будет более органично и естественно смотреться.

Натуральный дневной макияж

Такой легкий вариант макияжа отлично подойдет как для учебы, работы, так и для прогулки. Легкий тон кожи лица, немного румян на щеках и нежный блеск – все вместе будет выглядеть очень натурально. С таким ежедневным макияжем ваше лицо будет всегда свежим и отдохнувшим.

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Нюдовая помада в повседневном макияже

Разнообразить ваш макияж поможет нюдовая помада. Оттенки её могут варьироваться от нежно-розового до темно-кофейного цвета. Нужно быть осторожным, выбирая такую помаду. Идеально она подойдет для смуглых девушек, а вот обладательницам светлой кожи следует выбирать нюдовые помады с розовым оттенком.

Стрелки на веках в макияже

Для каждодневного макияжа хорошо подойдут стрелки, выделяющие веко. Это должны быть не огромные вызывающие черные стрелки, которые подходят для вечернего макияжа. Лучше навести только верхнее веко и дополнить тушью. Аккуратно прорисованные стрелки дополнят ваш нежный и элегантный образ.

Пользуясь нашей подборкой, вы легко сможете создать неповторимый образ за считаные минуты. А какой повседневный макияж используете вы?